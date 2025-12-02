PRESSEPORTAL Presseportal Logo

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Simon: Die Bremsen sind gelöst - Verkehr muss rollen

Berlin (ots)

Investitionen in den Straßenneubau beginnen

Mit den Beschlüssen zum Sondervermögen Infrastruktur ging das Versprechen einher: "Alles was baureif ist, wird gebaut." Wesentliche Investitionen in Straßenneubauvorhaben beginnen mit dem heutigen Tag. Dazu erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Björn Simon:

"Die Koalition hält Wort. Mit dem heutigen Tag starten 23 Neubauvorhaben im Straßenbau. Die durch die Koalition beschlossenen Investitionen in die Infrastruktur kommen jetzt zeitnah bundesweit in der Fläche an und werden zunächst durch Bautätigkeiten und anschließend rollenden Verkehr spürbar werden: Mit den Maßnahmen unterstützt Bundesverkehrsminister Schnieder unmittelbar das Wirtschaftswachstum, schafft Entlastungen für andere Straßenabschnitte und schont die Nerven von staugeplagten Pendlern und Reisenden.

In zwölf Bundesländern werden 16 Bundestraßen- und sieben Autobahnvorhaben mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,3 Mrd. EUR gestartet.

Folgende Bundesländer und Straßenbauvorhaben sind betroffen:

  • Baden-Württemberg: A 8 - AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albauf- und -abstieg)
  • Bayern: B 11 - Verlegung bei Schweinhütt
  • Bayern: B 25 - Ortsumgehung Dinkelsbühl
  • Bayern: B 173 - Johannisthal - Kronach
  • Bayern: B 299 - Ortsumgehung Waldsassen / Kondrau
  • Bayern: B 303 - Verlegung Sonnefeld - Johannisthal, 3. Bauabschnitt
  • Bayern: A 3 - AK Deggendorf - AS Hengersberg
  • Brandenburg: B 112 - Ortsumgehung Frankfurt (Oder), 3. Bauabschnitt
  • Hessen: B 44 - Groß-Gerau / Dornheim
  • Hessen: B 49 - Ortsumgehung Reiskirchen und Ortsumgehung Lindenstruth
  • Hessen: B 275 - Ortsumgehung Idstein / Eschenhahn
  • Mecklenburg-Vorpommern: B 110 - Ortsumgehung Dargun
  • Niedersachsen: A 20 - Westerstede (A 28) - Jaderberg (A 29)
  • Nordrhein-Westfalen: B 64 - Höxter / Godelheim - Höxter einschließlich Anschluss B 83
  • Nordrhein-Westfalen: B 83 - Beverungen / Wehrden - Höxter / Gondelheim
  • Nordrhein-Westfalen: A 43 - AS Bochum-Gerthe - AS Bochum-Riemke
  • Nordrhein-Westfalen: A 57 - AS Krefeld-Oppum - AS Krefeld-Gartenstadt
  • Rheinland-Pfalz: B 50 - "Zolleiche" - Kreisgrenze Bernkastel-Wittlich / Rhein-Hunsrück-Kreis
  • Rheinland-Pfalz: A 1 - Kelberg - Adenau
  • Sachsen: B 169 - Salbitz - B 6, 3. Bauabschnitt
  • Sachsen-Anhalt: B 188 - Ortsumgehung Miesterhorst
  • Schleswig-Holstein: A 20 - Wittenborn (B 206) - Weede
  • Thüringen: B 4 - Sundhäuser Berge

Ein guter Tag für den deutschen Verkehr und das deutsche Fernstraßennetz."

