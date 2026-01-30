ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 2. Februar 2026, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Kein Aufschwung, Jobs in Gefahr - wer muss jetzt mehr leisten?

Die Gäste:

Sven Schulze (CDU,neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)

Kevin Kühnert (Abteilungsleiter beim Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" und

ehemaliger SPD-Generalsekretär)

David Zülow (führt ein Elektrotechnik-Unternehmen in Neuss)

Sophie Brauer (Kindheitspädagogin in einer Kita in Köln)

Helene Bubrowski (stellvertretende Chefredakteurin "Table Media")

Johanna Kamm (leitet zusammen mit ihrer Schwester einen Familienbetrieb in

Erding)

Kai Viehof (verzichtete auf ein Erbe im Wert von vielen Millionen Euro)

Die Wirtschaft in Deutschland kommt einfach nicht in Schwung. Wer ist daran schuld? Bundeskanzler Merz kritisiert den Anspruch auf Work-Life-Balance und behauptet, die Deutschen seien zu oft krank. Der CDU-Wirtschaftsflügel fordert, das Recht auf Teilzeit abzuschaffen. Die SPD dagegen findet, Deutschland sei zu ungerecht, und möchte Reiche stärker besteuern. Ist das eine gute Idee? Welche Maßnahmen sind die richtigen, um die Konjunktur hierzulande wieder anzukurbeln?

