"maischberger" am Mittwoch, 10. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten
München (ots)
"maischberger" mit u.a. diesen Themen und Gästen: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Spitzenkandidat Baden-Württemberg) Petra Gerster (Moderatorin) Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung) Gordon Repinski (Politico) Reformpolitik und Zukunft der Grünen Im Studio: der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Es kommentieren: die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-Nachrichten, Petra Gerster, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke, und der Chefredakteur von Politico Deutschland, Gordon Repinski. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de
