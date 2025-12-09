PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 10. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit u.a. diesen Themen und Gästen:


Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Spitzenkandidat Baden-Württemberg)
Petra Gerster (Moderatorin)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)
Gordon Repinski (Politico)

Reformpolitik und Zukunft der Grünen
Im Studio: der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen).

Es kommentieren: die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-Nachrichten, Petra Gerster, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke, und der Chefredakteur von Politico Deutschland, Gordon Repinski.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

