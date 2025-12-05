ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

München

Das Thema:

"Nach dem Rentenstreit - schafft die Regierung den Aufschwung, Herr Söder?"

Stellenstreichungen, Abwanderung, Pleitewelle: Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. Im Fokus stehen vor allem die alarmierenden Zahlen der Industrie. Die Produktion sinkt das vierte Jahr in Folge, Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), beklagt gar einen "strukturellen Abstieg". Der von der Bundesregierung versprochene Aufschwung lässt weiter auf sich warten, stattdessen prägt der Rentenstreit das öffentliche Bild der Koalition. Wie kritisch ist die Lage der deutschen Wirtschaft? Setzt die Bundesregierung bisher die richtigen Prioritäten und findet sie noch die Kraft für echte Reformen? Welche Maßnahmen sind besonders dringend, um die Wirtschaft auch langfristig wieder nach vorn zu bringen?

Die Gäste:

Markus Söder (CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern)

Monika Schnitzer (Ökonomin und Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin FAZ)

