Foretellix treibt die Entwicklung KI-gesteuerter autonomer Fahrzeuge durch eine datengestützte Toolchain und umfassende Sicherheitsbewertungen voran.

Pioniere für datengestützte Verifizierung und Validierung ebnen einen besonders sicheren und schnellen Weg zur fahrerlosen Mobilität mit hochpräzisen Sensordaten auf Basis von NVIDIA Omniverse und Cosmos.

Foretellix, ein führender Anbieter von Datenautomatisierung für KI-gesteuerte Autonomielösungen, gibt heute eine umfassende Erweiterung seiner Foretify-Plattform bekannt. Entwickler autonomer Fahrzeuge (AV) können damit ihre Entwicklungszeit halbieren und Einsparungen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar erzielen.

Die Möglichkeiten physischer KI eröffnet Entwicklern autonomer Fahrzeuge neue Chancen, den Übergang zur vollständigen Autonomie zu beschleunigen. Um jedoch vom rasanten Fortschritt der KI-Technologie profitieren zu können, sind drei zentrale Herausforderungen zu bewältigen:

AV-Entwickler müssen den Wert ihrer bestehenden Fahrdaten voll ausschöpfen und sie gezielt durch hyperrealistische, synthetische Daten ergänzen, um ihre KI-Engines effektiv zu trainieren. Die unvollständige Vorhersehbarkeit KI-gesteuerter Systeme stellt AV-Entwickler vor große Herausforderungen. Eine umfassende Validierung des gesamten AV-Stacks unter realitätsnahen Bedingungen ist entscheidend für den breiten Einsatz autonomer Fahrzeuge. Die Mobilitätsbranche – einschließlich Flottenbetreibern, AV-Entwicklern und Versicherern – benötigt einen unabhängigen, datengestützten Bewertungsrahmen, um die Sicherheit autonomer Systeme vor ihrem Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr verlässlich messen zu können.

Foretellix hat dafür Foretify entwickelt, seine Toolchain zur Datenautomatisierung. Foretify trainiert KI-gestützte AV-Stacks, indem Trainingsdaten aus realen Fahrten automatisch kuratiert und durch generierte synthetische Szenarien ergänzt werden. Die Toolchain liefert zudem vielfältige Sensorsimulationsdaten, die mit hyperrealistischen Variationen aus NVIDIA Omniverse und Cosmos angereichert sind. Der KI-gestützte AV-Stack wird durch die Generierung großer Mengen realistischer synthetischer Daten validiert. Das steigert die Effizienz beim Erreichen eines optimalen Betriebssicherheits-Niveaus innerhalb einer definierten Operational Design Domain (ODD) um das Zehnfache. Darüber hinaus verwendet Foretify ein datengestütztes Framework zur Sicherheitsbewertung, um die Performance realer und simulierter Fahrdaten zu analysieren und die Abdeckung zu messen. Das liefert unabhängige Belege für die Sicherheit des Systems.

Foretellix wurde von Pionieren im Bereich datengestützter Verifizierungs- und Validierungstools für komplexe Systeme gegründet und wird von führenden Investoren wie Toyota Woven Capital, Temasek, Volvo und NVIDIA unterstützt. Die wegweisende Arbeit des Gründungsteams in den Bereichen abdeckungsorientierte Methodik, Verifizierung und Validierung bei Verisity, Intel und Cadence Design Systems findet heute breite Anwendung in der Halbleiterindustrie und bildete die Grundlage für die Entwicklung von Foretify. Zu den Kunden von Foretellix zählen die Daimler Truck-Tochter Torc, Volvo, Mazda, Woven by Toyota und Nuro.

"Wir nutzen Foretellix als Teil unserer Validierungs-Toolchain, indem wir die hochvolumige Szenarien-Generierung für Urban und Highway ODD mit der Analyse von Fahrdaten kombinieren." so Tilo Schwarz, Vice President of Engineering, Nuro Driver™.

„Foretellix ist ein geschätzter Partner bei unserer Mission, bis 2027 autonome LKW auf den Markt zu bringen", sagte Peter Vaughan Schmidt, CEO von Torc. „Ihre Toolchain zur Datenautomatisierung ermöglichen die groß angelegte Simulation und den rigorosen Test von Szenarien. Dies ist für die Validierung unseres physischen autonomen KI-Systems der Stufe 4 und die Gewährleistung der Sicherheit bei allen unseren Aktivitäten unerlässlich."

„Physische KI schafft eine Überholspur zur Autonomie, die letztlich unsere Lebensqualität verbessern und Millionen von Menschenleben retten wird. Dazu ist allerdings ein intelligenter, datengestützter Ansatz erforderlich, der die inhärenten Grenzen der KI berücksichtigt", so Ziv Binyamini, CEO und Mitbegründer von Foretellix. „Das Training, die Validierung und der Nachweis der Sicherheit autonomer Systeme sind die wichtigsten Treiber für den Fortschritt dieser Branche. Die Lösung von Foretellix fördert Innovationen und senkt die Eintrittsbarrieren für AV-Entwickler, Fahrzeughersteller und Unternehmer, was den Weg zur autonomen Mobilität demokratisiert."

Foretify hat kürzlich die Möglichkeiten zur Simulation durch die Integration mit dem NVIDIA Omniverse Blueprint für die Simulation autonomer Fahrzeuge und dem NVIDIA Cosmos Transfer World Foundation Model erweitert. Mit der ergänzten, hyper-realistischen Sensor-Simulation beschleunigt die Simulation von Verhaltens-Szenarien von Foretify das KI-gestützte AV-Training und die AV-Validierung. Das ermöglicht eine schnellere Entwicklung und Bereitstellung.

„Durch die Nutzung von NVIDIA Omniverse und NVIDIA Cosmos kann die Foretify-Toolchain hochpräzise Testszenarien und Trainingsdaten in großem Maßstab evaluieren und generieren", so Zvi Greenstein, General Manager, Autonomous Vehicles Infrastructure bei NVIDIA. „Die Toolchain zur Datenautomatisierung von Foretellix liefert die Daten für Training, Validierung und Sicherheitsbewertung, die für den sicheren Einsatz von KI-gestützter Autonomie erforderlich sind."

Die Integration der Verhaltenssimulationstechnologie Fortetify von Foretellix in die Sensorsimulationstechnologie von NVIDIA wurde bei den Automotive Testing Technology International Awards 2025 mit dem Preis „Simulation Innovation of the Year" ausgezeichnet.

„Die Komplexität der Verkehrsumgebung und ihre Randfälle erfordern effiziente Methoden zur Erstellung zuverlässiger Testszenarien. Die Fähigkeit, vielfältige und hochwertige synthetische Daten bereitzustellen, ist der Schlüssel zur Lösung dieses Problems", so Dr. Huw Davies, Dozent am Centre for Future Transport and Cities der Coventry University.

Foretellix ist ein führender Anbieter von Datenautomatisierung für KI-gesteuerte Autonomie. Das Unternehmen stellt eine erprobte Entwicklungs-Toolchain für das Training und die Validierung autonomer Fahrzeugsysteme bereit, mit der OEMs und AV-Entwickler Technologien der nächsten Generation mit nachweislicher Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit entwickeln können. Die branchenweit führenden Trainings- und Validierungsfunktionen von Foretellix ermöglichen und beschleunigen den Übergang zu intelligenter, KI-gesteuerter Autonomie. Foretellix ist mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.foretellix.com

