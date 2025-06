McDonald's Deutschland

McDonald's "Burger Dialog": Gen Z diskutiert mit der Politik über die Zukunft der deutschen Landwirtschaft

München (ots)

Nach erfolgreichem Auftakt im Februar geht der McDonald's "Burger Dialog" am 26. Juni 2025 in die zweite Runde. Moderiert von Dennis und Benni Wolter, bekannt aus dem Format "World Wide Wohnzimmer", diskutieren Gen Z, Politik und (Land-) Wirtschaft über die Zukunft der Agrarbranche.

Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und weltweiter Spannungen rücken die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Gesellschaft mehr und mehr in den Hintergrund. Für den zweiten "Burger Dialog" zum Thema "Zukunft & Landwirtschaft" wollte McDonald's Deutschland wissen, wie diesbezüglich die Stimmung bei der Gen Z aussieht und hat gemeinsam mit YouGov eine Umfrage* gemacht. Hier zeigt sich, gerade die Generation der 15- bis 30-Jährigen ist hin- und hergerissen: Einerseits steht der Genuss günstiger Lebensmittel ganz oben, andererseits sind sie sich darüber bewusst, dass der Konsum heimischer Produkte wichtig für die deutsche Landwirtschaft ist. Wie aber können junge Menschen ihre Überzeugungen in Konsumverhalten übersetzen und welche Verantwortung tragen dabei Politik und Wirtschaft? Antworten auf diese spannenden Fragen werden beim "Burger Dialog" am 26. Juni im McDonald's Restaurant in der East Side Mall in Berlin gesucht. Mit diesem Format will das Unternehmen den direkten Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und jungen Menschen fördern. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich vor Ort zu informieren, mitzureden und neue Perspektiven zu gewinnen. "Mit dem 'Burger Dialog' bringen wir die Gen Z mit Entscheiderinnen und Entscheidern direkt zusammen. Und wo geht das besser als in einem McDonald's Restaurant", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland. "Nur im offenen Austausch lassen sich Ideen entwickeln, wie wir uns zukunftsfähig aufstellen. Das ist gerade für das Thema Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung."

Wie kann die heimische Landwirtschaft auch in Zukunft funktionieren?

In zwei Talkrunden geht es um das Spannungsfeld, in dem sich die junge Generation sowie ihr Konsumverhalten heutzutage befindet und wie die Politik junge Menschen wieder für das wichtige Thema Landwirtschaft begeistern kann. Die drängendsten Fragen aus der Gen Z haben im Vorfeld die Content Creators @sophieberna und @antoni_kocht in ihrer Community eingesammelt. Die Auswahl der Gesprächsthemen basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage von McDonald's Deutschland und YouGov, die überraschende Einblicke in die Haltung der Gen Z zur heimischen Landwirtschaft liefert. Moderiert wird der "Burger Dialog" von Dennis und Benni Wolter, die durch die beliebte Show "World Wide Wohnzimmer" bekannt geworden sind. Medienpartner bei diesem "Burger Dialog" ist ProSiebenSat.1 mit seiner Streamingplattform Joyn sowie Studio71 als Spezialist für Influencer-Marketing.

Burger-Zutaten und Landwirtschaft zum Anfassen

Neben den Talks gibt es für die Besucher:innen die Möglichkeit, direkt mit Expert:innen und Landwirt:innen der McDonald's Lieferkette über die Herkunft der Rohwaren für Burger, Pommes und Co. zu sprechen sowie die Landwirtschaft mitten in einem McDonald's Restaurant hautnah zu erleben. Dafür hat das Forum Moderne Landwirtschaft einen Landwirtschaftssimulator bereitgestellt.

Über den "Burger Dialog"

Mit der "Burger Dialog" Eventreihe möchte McDonald's Menschen wieder ins Gespräch bringen. Denn selten war unsere Gesellschaft so gespalten wie heute. Bei McDonald's kommen jeden Tag mehr als 1,8 Millionen Menschen aus allen Lebensbereichen und mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und verbringen in den Restaurants gemeinsam eine gute Zeit. Diese Stärke, das demokratischste Restaurant zu sein, will das Unternehmen nutzen und eine einzigartige Plattform schaffen, um Menschen wieder ins Gespräch zu bringen. Denn gerade die junge Generation fühlt sich von der Politik oft ausgeschlossen und hat das Gefühl verloren, wirklich etwas mitbestimmen zu können. Der "Burger Dialog" setzt genau hier an. Hier sollen auf unterhaltsame Weise gesellschaftlich relevante Themen auf Augenhöhe behandelt und somit der Austausch wieder gefördert werden. "Burger Dialog" Events finden das ganze Jahr über mit verschiedenen Themenschwerpunkten in unterschiedlichen McDonald's Restaurants statt.

*Zur Umfrage:

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 21. und 29.05.2025 insgesamt 1021 Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren (Gen Z) befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Nielsenregion quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren.

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell