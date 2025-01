Granny Aupair

Happy Birthday, Granny Aupair!

Seit 15 Jahren verbindet die Hamburger Agentur Menschen weltweit - Tausende "Gast-Omas" sind in über 50 Länder gereist

Hamburg (ots)

15 Jahre Abenteuer, Reiselust, unvergessliche Erlebnisse und herzerwärmende Begegnungen zwischen Jung und Alt. 15 Jahre Granny Aupair! Unter dem Motto: "Runter von der Couch - hinaus in die Welt" reisten seither mehrere Tausend Frauen in über 50 Länder dieser Erde.

Frauen im Alter zwischen 45 und 80 haben dank Granny Aupair ihren Mut zusammengenommen und sich ihren Lebenstraum erfüllt. Michaela Hansen, Gründerin von Granny Aupair: "Viele Frauen sind um die Welt gejettet, um in Familien oder auch in sozialen Projekten zu helfen. Sie sind dabei in andere Kulturen eingetaucht und haben zahlreiche Herausforderungen bewältigt."

Die Hamburgerin Michaela Hansen (63), zweifache Mutter und mittlerweile vierfache Großmutter, hatte die zündende Idee. "Wäre es nicht wunderbar, wenn lebenserfahrene Frauen der Generation 50plus, in die Welt aufbrechen, Ländergrenzen, Sprachbarrieren und kulturelle Hürden überwinden?" Mit einem Aufruf in den Medien "Oma als Aupair für Kanada gesucht" startete die selbstständige PR-Fachfrau im Januar 2010 mit ihrer Onlineagentur Granny Aupair - damals weltweit die erste dieser Art. Wenige Monate später ging die erste Granny Aupair auf die Reise. Ziel: Kanada.

Seitdem sind viele Geschichten zusammengekommen. So wie die Granny, die nach Neuseeland ging und nicht wiederkam, weil sie sich in einen "Kiwi" (Einheimischen) verliebte. Eine andere erlebte, wie weinende Kinder zum Abschied ihr Sparschwein geschlachtet haben, damit die Granny ganz schnell zurückkommen kann.

"Für alle ist es eine Win-win-Geschichte, das zeigt auch die hohe Wiederholer-Quote: über 50 Prozent der Familien und Grannies haben sich schon mehr als einmal für Granny Aupair entschieden ", so die Gründerin. Nicht selten entwickeln sich daraus langjährige Freundschaften.

