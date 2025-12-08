ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 09. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Peer Steinbrück (SPD, ehemaliger Bundesfinanzminister) Thomas de Maizière (CDU, ehemaliger Bundesminister des Inneren- und der Verteidigung) Peter Neumann (Politikwissenschaftler) Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist und Moderator) Julia Ruhs (Bayerischer Rundfunk) Anna Lehmann (taz) Reformstau in Deutschland Im Studio diskutieren der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) und der langjährige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU). Neue US-Sicherheitsstrategie Im Gespräch: der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Peter Neumann. Es kommentieren: der Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens, die Reporterin beim Bayerischen Rundfunk, Julia Ruhs, sowie die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

