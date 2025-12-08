PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 09. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 09. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten
München (ots)

Die Gäste:
Peer Steinbrück (SPD, ehemaliger Bundesfinanzminister)
Thomas de Maizière (CDU, ehemaliger Bundesminister des Inneren- und der Verteidigung)
Peter Neumann (Politikwissenschaftler)
Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist und Moderator)
Julia Ruhs (Bayerischer Rundfunk)
Anna Lehmann (taz)

Reformstau in Deutschland
Im Studio diskutieren der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) und der langjährige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU).

Neue US-Sicherheitsstrategie
Im Gespräch: der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Peter Neumann.

Es kommentieren: der Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens, die Reporterin beim Bayerischen Rundfunk, Julia Ruhs, sowie die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann.


