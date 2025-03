Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.03.2025 bis 28.03.2025

WIESBADEN (ots) - - Weiterhin große Unterschiede zwischen den Branchen - Im Bundesländervergleich höchste Tarifbindung in Bremen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen Knapp die Hälfte (49 %) aller Beschäftigten in Deutschland waren im Jahr 2024 in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Damit blieb die Tarifbindung im Vergleich zu den Vorjahren konstant. Die Tarifbindung weist hierbei den Anteil der Beschäftigten in einem tarifgebundenen Betrieb an allen ...

mehr