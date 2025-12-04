+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Zwei von drei Deutschen wollen über 2035 hinaus neue Verbrenner-Autos zulassen

ARD Das Erste

Zwei Drittel der Deutschen (67 Prozent) finden es falsch, wenn die Europäische Union ab 2035 keine Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zulassen möchte – das sind 5 Prozentpunkte mehr als im Januar. Gut jeder Vierte (28 Prozent) findet ein Aus für Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 richtig (-4). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.306 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Das Aus für die Zulassung neuer Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotor haben die EU-Mitgliedsstaaten schon 2023 beschlossen. Aktuell aber wird es auf EU-Ebene neu diskutiert. Mehrheitlich abgelehnt wird die EU-Entscheidung von Männern (72 Prozent) wie Frauen (62 Prozent) und in den verschiedenen Einkommens- und Altersgruppen. Bei den Jüngeren (18-34 Jahre) ist die Zustimmung zum Verbrenner-Aus zwar vergleichsweise hoch (34 Prozent), jedoch ist auch von ihnen eine Mehrheit (55 Prozent) dagegen.

Unterschiede zeigen sich zwischen den Anhängern der im Bundestag vertretenen Parteien: Deutliche Mehrheiten der Anhänger von AfD (94 Prozent) und Union (75 Prozent) sehen ein Verbrenner-Aus ab 2035 kritisch. Unter den SPD-Anhängern sind 54 Prozent dagegen und 39 Prozent dafür. Mehrheitliche Zustimmung zum Verbrenner-Aus gibt es von Anhängern der Grünen (77 Prozent) und der Linken (61 Prozent).

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.306 Befragte

Erhebungszeitraum: 1. bis 3. Dezember 2025

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Frage im Wortlaut:

Die Länder der EU haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, dass in der Europäischen Union ab dem Jahr 2035 keine Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden sollen. Ist aus Ihrer Sicht das Aus für Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 richtig oder falsch?

