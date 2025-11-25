PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 26. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Monika Schnitzer (Wirtschaftswissenschaftlerin)
Frederik Pleitgen (CNN)
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)
Robin Alexander (Welt)
Melanie Amann (Der Spiegel)

Rentenstreit und Wirtschaftspolitik
Darüber diskutieren der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach und die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer.

US-Friedensplan und Rolle Europas
Im Gespräch: der Journalist Frederik Pleitgen.

Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, der stellvertretende Chefredakteur der "Welt", Robin Alexander, und die Autorin der Spiegel-Chefredaktion, Melanie Amann.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

