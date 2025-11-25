ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 26. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter) Monika Schnitzer (Wirtschaftswissenschaftlerin) Frederik Pleitgen (CNN) Giovanni di Lorenzo (Die Zeit) Robin Alexander (Welt) Melanie Amann (Der Spiegel) Rentenstreit und Wirtschaftspolitik Darüber diskutieren der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach und die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. US-Friedensplan und Rolle Europas Im Gespräch: der Journalist Frederik Pleitgen. Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, der stellvertretende Chefredakteur der "Welt", Robin Alexander, und die Autorin der Spiegel-Chefredaktion, Melanie Amann. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

