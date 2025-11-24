ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 25. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern) Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter bei der UN) Sanna Marin (ehemalige finnische Ministerpräsidentin) Ulrich Wickert (Moderator und Autor) Veit Medick (Stern) Anna Schneider (Die Welt) Streit um Rente und wirtschaftspolitischen Kurs Im Studio: die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). 28-Punkte-Plan für die Ukraine Im Gespräch: der Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk. US-Friedensinitiative und Auswirkungen auf die Nato Im Studio die ehemalige Ministerpräsidentin Finnlands, Sanna Marin. Es kommentieren: der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, der Politikchef des Stern Veit Medick und die Chefreporterin Freiheit bei der Welt Anna Schneider. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

