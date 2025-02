Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Besser schlafen: Warum Heilpflanzen Melatonin überlegen sind

Der Gebrauch von Schlafmitteln ist weit verbreitet: Fast vier von zehn Deutschen nutzen Medikamente oder andere Einschlafhilfen. So sind auch rezeptfreie melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel beliebt. Die Einnahme ist aber keineswegs unbedenklich. Deshalb warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor möglichen Gesundheitsrisiken. Eine bessere Wahl sind gut verträgliche Alternativen wie Nervoregin® Tropfen (Pflüger) mit ausgesuchten Heilpflanzen.

Vor allem die Generation Z (18- bis 29-Jährige) greift unter allen Altersgruppen am häufigsten zu Schlafmitteln - 57 % nutzen sie. Das zeigt die Schlaf-Studie[1] der Pronova BKK, für die im September und Oktober 2024 rund 2.000 Erwachsene online befragt wurden.

Beliebt, aber bedenklich

Mehr als jeder vierte Befragte greift zu melatoninhaltigen Produkten. Diese werden seit einigen Jahren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln als vermeintlich unbedenkliche Einschlafhilfe angeboten. Sie sind in Drogerien, Apotheken sowie im Online-Handel als Kapseln, Tropfen, Spray, Pulver oder Gummidrops erhältlich. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das unter anderem an der Steuerung des menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt ist. Doch Vorsicht: Bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln übersteigt die Tagesdosis Melatonin sogar die Dosis zugelassener Arzneimittel.

Einstufung als Gesundheitsrisiko

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnte daher im August 2024 vor einer unkritischen und langfristigen Einnahme dieser Produkte[2]. Studien legen nahe, dass schon geringe Melatonin-Dosierungen (unter 1 Milligramm pro Tag) unerwünschte gesundheitliche Nebeneffekte haben können. So zeigten sich nach der Einnahme von Melatonin Nebenwirkungen wie z. B. morgendliche Benommenheit, Kopfschmerzen und verringerte Aufmerksamkeit. Untersuchungen an Erwachsenen weisen darauf hin, dass bereits eine einmalige niedrige Dosis Melatonin den Blutzuckerspiegel und die Konzentration des Wachstumshormons GH beeinflussen kann. Ob eine langfristige Einnahme das Risiko für Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen erhöht oder Wachstumsveränderungen bei Kindern und Jugendlichen verursacht, ist derzeit noch unklar. Zudem kann die Einnahme von Melatonin in Kombination mit Medikamenten wie Blutdrucksenkern oder Gerinnungshemmern Wechselwirkungen verursachen. Dadurch können sowohl die Wirkung des Schlafmittels als auch die der eingenommenen Medikamente beeinträchtigt werden.

Auf bewährte Heilpflanzen setzen

Bei Schlafproblemen lohnt sich daher ein Blick auf natürliche Arzneimittel, die mit beruhigenden und schlaffördernden Inhaltsstoffen für einen erholsamen Schlaf sorgen. Nervoregin® Tropfen wurden speziell für die erholsame Nachtruhe entwickelt. Sie sind gut verträglich, verursachen keinen Gewöhnungseffekt und hinterlassen am Morgen keinen Hangover. Die Tropfen enthalten bewährte Inhaltsstoffe, die einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus fördern:

Hafer (Avena sativa) ist in der Homöopathie das erste Mittel der Wahl bei Erschöpfung und Schlafstörungen.

Passionsblume(Passiflora incarnata) beruhigt bei Unruhezuständen und fördert einen gesunden Schlaf.

Echter Hopfen(Humulus lupulus) ist ein bewährtes Arzneimittel bei Schlafstörungen.

Phosphorsäure(Acidum phosphoricum) unterstützt bei geistigen und körperlichen Erschöpfungszuständen.

So helfen Nervoregin® Tropfen das vegetative Nervensystem zu beruhigen, Ein- und Durchschlafstörungen zu lindern und morgens erholt aufzuwachen.

Nervoregin® Tropfen, 50 ml, PZN 03811006, UVP 21,90 EUR; 100 ml PZN 03811704, UVP 32,45 EUR

nur in der Apotheke erhältlich

[1] https://www.pronovabkk.de/unternehmen/presse/studien/schlafen-2024.html

[2] Bundesinstitut für Risikobewertung: doi https://doi.org/10.17590/20240808-103443-0

