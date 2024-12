Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Kennen Sie Ihr Rückenrisiko?

Gerade wenn es draußen nass, kalt und ungemütlich ist, bleiben viele Menschen lieber auf dem Sofa sitzen, statt nach draußen zu gehen. Der Mangel an Bewegung und viele andere Faktoren können jedoch zu Schmerzen im Rücken führen. Einfache Rückenübungen und Ranocalcin® (Pflüger) unterstützen den gesamten Rücken auf natürliche Weise.

Die Deutschen bewegen sich zu wenig. Zu diesem Fazit kommt der Report "Wie gesund lebt Deutschland?"[1] Vom Frühstück über die Arbeit im Büro bis zum Feierabend sitzen sie zu lange und das über die Jahre immer länger. Dieser Bewegungsmangel schadet massiv der Gesundheit und kann die Entstehung von Rückenschmerzen fördern.

Viele Auslöser für Rückenbeschwerden

Bewegungsmangel ist aber nicht die einzige Ursache für Rückenbeschwerden: Die Faktoren sind bei jedem Menschen individuell. Meist sind es keine plötzlichen Ereignisse oder spezifischen Erkrankungen, die unsere Rückengesundheit beeinträchtigen. Vielmehr resultieren Rückenschmerzen oft aus den langfristigen Auswirkungen des eigenen Lebensstils. So können einseitige Belastungen am Arbeitsplatz und ungesunde Ernährung dazu beitragen, dass die Zahl der Menschen mit Rückenproblemen von Jahr zu Jahr wächst. Weitere Auslöser sind Stress, psychische Belastung, Übergewicht (Adipositas), Alkohol- und Tabakkonsum oder eine genetische Veranlagung.

Ein Selbsttest bringt Klarheit

Die Bandbreite von Rückenbeschwerden ist groß - von einem leichten Ziehen bis hin zur absoluten Bewegungsunfähigkeit. Der Selbsttest "Wie hoch ist Ihr Rückenrisiko?" ( www.ranocalcin.de/ratgeber/selbsttest-wie-hoch-ist-ihr-rueckenrisiko/) liefert gute Anhaltspunkte für die Auslöser. Denn je besser man sich der Ursachen bewusst ist, umso zielgerichteter lässt sich etwas gegen (die Entstehung von) Rückbeschwerden tun.

Einfache Trainingsvideos

Gezielte Rückenübungen sind immer eine gute Maßnahme zur Kräftigung und Schmerzlinderung. Schon mit nur zehn Minuten täglichem Rückentraining lassen sich nach kurzer Zeit positive Effekte erzielen. Passende Übungen gibt es als Kurzvideos unter www.ranocalcin.de/rueckenwissen. Die einfachen Anleitungen lassen sich gut zu Hause oder am Arbeitsplatz durchführen. Darüber hinaus sind gezielte Anti-Stress-Techniken empfehlenswert, die die Entspannung fördern, z. B. progressive Muskelentspannung, Atemtechniken oder autogenes Training.

Ganzheitlicher Ansatz

Um Beschwerden in den Griff zu bekommen, ist die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen keine gute Lösung. Stattdessen ist es sinnvoll, den Rücken mit einem natürlichen Arzneimittel ganzheitlich und nachhaltig zu unterstützen. Das Komplexmittel Ranocalcin® kombiniert sechs mineralische Wirkstoffe, die sich optimal ergänzen. Es setzt bei der Ursache von Rückenschmerzen an und wirkt dreifach: Erstens stärkt es die Knochen mit einem Calcium-Trio aus Calciumfluorid, Calciumhydrogenphosphat und dem Kalk der Austernschale. Zweitens hält es mit Kieselsäure die Faszien von "innen" elastisch und löst verklebtes fasziales Bindegewebe, damit es wieder flexibel, schmerzfrei und beweglich wird. Drittens fördert es die Elastizität der Sehnen und Bänder.

Wirksam und verträglich

Ranocalcin® ist wirksam und gut verträglich. Dies wurde in einer 3-monatigen Studie[2] bestätigt. Die teilnehmenden Therapeuten und Patienten dokumentierten deutlich weniger Rückenbeschwerden und mehr Beweglichkeit. Dies war auch der Fall, wenn die Beschwerden bereits seit mehr als zwölf Monaten bestanden. Bei Abschluss bewerteten über 75 % der Therapeuten und Patienten die Wirksamkeit von Ranocalcin® als "gut" oder "sehr gut". Da es keine Neben- und Wechselwirkungen gibt, lässt es sich sehr gut mit weiteren Therapieformen kombinieren und ist zur Langzeitanwendung geeignet. Bei chronischen Beschwerden wird eine Einnahme über mehrere Wochen empfohlen.

Ranocalcin® 100 Tabletten, UVP 19,55 EUR und 200 Tabletten, AVP 34,45 EUR, nur in der Apotheke

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze und homöopathische Arzneimittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen (Tabletten, Globuli, Pulver, Tropfen, Creme), weitere Mineralstoff-Präparate (Mineralstoff-Creme-Mischungen, Mineralstoff-Lotionen, Rhino-Pflüger® Nasenspray, Mineralstoff-Zahncreme MinOral®), Pflüger® PUR Vitamine und Mineralstoffe, 130 homöopathische Arzneimittel mit dem Schwerpunkt Komplexmittel, 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Dosierspender und Ethanol Pflüger® 70 % (V/V) zur Desinfektion. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und feiert 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum. www.pflueger.de

Mehr Informationen zu Ranocalcin® auf www.ranocalcin.de.

