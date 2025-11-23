ARD Das Erste

Live improvisierte Mörderjagd mit Top-Quote: "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" begeisterte das Publikum im Ersten

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Ein innovatives TV-Experiment - und ein voller Erfolg beim Publikum: "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" begeisterte am Samstag, 22. November, um 20:15 Uhr die Zuschauenden generationsübergreifend mit durchschnittlich 3,857 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 18,1 Prozent im Ersten und holte sich den Tagessieg in der Primetime.

Millionen Zuschauende in Deutschland verfolgten live im Ersten und in der ARD Mediathek, wie sich das Spiel rund um einen Mord inmitten einer hochkarätigen Geburtstagsgesellschaft in prachtvoller Schlosskulisse in Echtzeit entfaltete und die Darstellenden sowohl Improvisationstalent als auch Nervenstärke bewiesen.

Als Spielleiter gaben Axel Prahl als Erzähler Harry, Jan Josef Liefers als Maestro Maurice und Bill Kaulitz als Partyplaner Angel Impulse an die Schauspielenden des Krimi-Dinners, die nur ihre Rollenprofile, aber nicht den Verlauf der Handlung kannten. Uwe Ochsenknecht glänzte als Brettspiel-"König" Maximilian Kampstahl, Martina Hill als Society-Gattin Zoe, Max Giermann als Sohn und Erfinder Anselm und Verena Altenberger als ehrgeizige Tochter Eila. Annette Frier spielte die Psychiaterin Helene Blesnik und Freundin von Eila, Serkan Kaya den Anwalt Dr. Menasse und Juergen Maurer den Chauffeur Rocco. Moderiert wurde der Abend von Jessy Wellmer, die durch das außergewöhnliche Live-Event führte und die Abstimmungsergebnisse der Zuschauenden in Deutschland und Österreich präsentierte.

Uwe Ochsenknecht zeigte sich beeindruckt vom ungewöhnlichen Format: "Es war abenteuerlich, bis zum Schluss die Spannung zu halten und die Kollegen so zu überraschen! Bis zum Ende war der Live-Krimi unberechenbar, das hat großen Spaß gemacht!" Bill Kaulitz sorgte als Partyplaner Angel für sympathische Chaos-Momente und beschreibt den Abend so: "Gerade für mich als Nicht-Schauspieler war das ein super aufregender Abend! Mit so tollen, talentierten Künstlern dieses Live-Krimi-Dinner zum Leben zu erwecken, war eines der besten Erlebnisse, die ich im TV erleben durfte!"

In prominenten Gastrollen sorgten Tom Kaulitz als übernatürlicher Besucher, Fußballstar David Alaba als virtuelle Erscheinung, Jasna Fritzi Bauer als ermittelnde Kommissarin und Andrea Sawatzki als die ausgeladene Ex-Frau des "Königs" für überraschende Momente.

Als prominente Gäste im Studio beteiligten sich Herbert Knaup, Philipp Hochmair, Helmfried von Lüttichau, Hendrik Duryn und Wolfram Grandezka an den Ermittlungen.

Und wer steckt nach Meinung der Zuschauenden in Deutschland hinter dem Mord an Zoe Kampstahl? 32 Prozent hielten Maximilian Kampstahl für den Täter. 22 Prozent verdächtigten Helene Blesnik, während 15 Prozent auf Dr. Philipp Menasse tippten. Wer die Live-Show verpasst hat, kann das "Krimi-Dinner" in der ARD Mediathek sehen.

"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF. Regie führten Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly. Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg. Produzent ist Otto Steiner. Die Redaktion der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander und Niklas Wirth, für den ORF bei Sabine Weber.

Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.

Die Pressemappe finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice unter https://pressekits.daserste.de/toedliches-spiel-das-live-krimi-dinner

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell