"maischberger" am Dienstag, 11. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:

Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender) Bryan Lanza (Berater der Trump-Regierung) Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende) Bärbel Schäfer (Moderatorin und Autorin) Michael Bröcker (Table.Briefings) Iris Sayram (ARD) Die USA unter Trump und die deutsch-amerikanische Beziehungen Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der Berater der Trump-Regierung und der Trump-Kampagne 2024, Bryan Lanza. Die Zukunft des BSW Im Studio: die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht. Es kommentieren: die Fernsehmoderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

