ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 11. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Gäste:
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender)
Bryan Lanza (Berater der Trump-Regierung)
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende)
Bärbel Schäfer (Moderatorin und Autorin)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Iris Sayram (ARD)

Die USA unter Trump und die deutsch-amerikanische Beziehungen
Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der Berater der Trump-Regierung und der Trump-Kampagne 2024, Bryan Lanza.

Die Zukunft des BSW 
Im Studio: die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht.

Es kommentieren: die Fernsehmoderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

