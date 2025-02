CGTN

CGTN: Initiative zur Verbindung von Film und Reisen startet in Peking

Peking (ots/PRNewswire)

Der neueste chinesische Animationsfilm-Blockbuster, „Ne Zha II", hat die weltweiten Kinokassen im Sturm erobert und nach den neuesten Daten bis zum 17. Februar 12 Mrd. Yuan (ca. 1,66 Mrd. USD) eingespielt.

Dieser Meilenstein katapultiert Ne Zha II an Der König der Löwen vorbei und sichert ihm einen Platz unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Er ist die einzige Nicht-Hollywood-Produktion in einer Reihe, die von Kinogiganten wie Avatar, Titanic und Star Wars: The Force Awakens dominiert wird.

In China hat der Film den heimischen Markt dominiert, den Löwenanteil der diesjährigen Einspielergebnisse eingefahren und einen neuen Rekord in der chinesischen Kinogeschichte aufgestellt.

Der Erfolg des Films schlägt auch international hohe Wellen. Nach seiner Veröffentlichung in Nordamerika am 14. Februar schaffte es „Ne Zha II" laut dem in den USA ansässigen globalen Medienmess- und Analyseunternehmen Comscore in die Top 5 der Wochenend-Kinocharts.

„Ich bin auf so vielen verschiedenen Ebenen von den Leistungen dieses besonderen Films beeindruckt", sagte die US-amerikanische Trickfilmzeichnerin Sheila Sofian, nachdem sie ihn in Los Angeles gesehen hatte.

„Da ich den vorherigen Film bereits gesehen hatte, erwartete ich in etwa dasselbe Niveau, das brillant war. Aber in Bezug auf das Produktionsdesign, das Sounddesign und die Musik ist es sogar noch besser. Die Geschichte selbst war so kompliziert, und all die Wendungen ließen mich die ganze Zeit über mitraten. Ich war also sehr engagiert, die ganze Zeit über mit angehaltenem Atem", fügte sie hinzu.

Inmitten des Hypes um die chinesische Animationssensation wurde am Montag im China National Film Museum in Peking die Kampagne „China Travel with Chinese Films" gestartet, die darauf abzielt, den internationalen Erfolg der chinesischen Neujahrs-Blockbuster mit der Reihe der jüngsten visafreien Transitregelungen zu nutzen, um mehr ausländische Besucher nach China zu locken.

Die Kampagne wird von der China Film Administration und der China Media Group (CMG) ausgerichtet und vom China Global Television Network (CGTN) und dem Film Channel Program Center organisiert. Sie konzentriert sich auf die Förderung von „Film + Tourismus" durch die Integration von chinesischen Filmvorführungen, internationalen Filmfestivals und Filmfestivals für im Ausland lebende Chinesen, um das Ausland dazu einzuladen, China durch filmische Erzählungen zu erleben.

Durch die Förderung einer innovativen Zusammenarbeit zwischen der Film- und der Tourismusbranche zielt die Kampagne darauf ab, thematische Reiserouten zu entwickeln, die sowohl eintauchende Erfahrungen in die Filmkultur als auch in die Natur- und Kulturlandschaften Chinas bieten und so die Medienpräsenz mit dem Engagement der Verbraucher verbinden.

Jiang Qiudi, Leiter des Europabüros von CMG, erklärte, dass CMG sein globales Netzwerk von Auslandskorrespondenten und Partnerschaften mit Hunderten von internationalen Medien und sozialen Plattformen nutzen wird, um die Kampagne zu bewerben. CMG plant, die Reichweite und den Einfluss der Kampagne zu vergrößern, die Zusammenarbeit mit internationalen Filminstitutionen zu stärken und Vorzeige-Veranstaltungen zu etablieren, die herausragende chinesische Filme ins Rampenlicht rücken, um die globale Präsenz des chinesischen Kinos weiter zu festigen.

Filmemacher und Produktionsteams, die hinter den diesjährigen Neujahrsblockbustern stehen, haben die neuesten Informationen zu den Einspielergebnissen in aller Welt mitgeteilt.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter von CMG, dem Filmbüro der Werbeabteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, großen chinesischen Filmproduktions- und Vertriebsunternehmen, Filmstudios, Reisebüros und dem Silk Road International Film Festival teil.

