Frankfurter Rundschau

Rede ohne Ruck

Frankfurt (ots)

Wie soll Deutschland wirtschaftlich wieder zu mehr Erfolg finden? So wie Herzog drängt Merz auf Bürokratieabbau, Deregulierung, mehr Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und eine Reform des Sozialstaats. Reformen brauchen Leitplanken: Wer mehr Leistung fordert, muss auch Sicherheit zusagen. Wer Fehlanreize beseitigt, muss Aufstiegschancen stärken. Besonders die Union muss aufpassen, dass sie nicht den Eindruck erweckt, die Lasten vor allem nach unten verteilen zu wollen. Um die von Merz ausgerufene "neue Einheit" Wirklichkeit werden zu lassen, muss die Bundesregierung nicht nur selbst zu mehr Einigkeit finden. Sie muss entscheiden und verständlich erklären, wem sie warum etwas abverlangt - und was das Land dafür zurückbekommt.Wenn sie das nicht schafft, wird die alte Spaltung nur noch größer. Und gerade angesichts der globalen Herausforderungen, vor denen Deutschland und Europa unmittelbar stehen, können wir uns das auf keinen Fall leisten.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell