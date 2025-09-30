Frankfurter Rundschau

Kampf um unseren Frieden

Frankfurter Rundschau (ots)

Boris Pistorius hat damit angefangen. "Kriegstüchtig" müsse Deutschland werden, fordert der Verteidigungsminister schon lange. Seit geraumer Zeit sagt er: "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden". (...) Eine andere Dimension nimmt es an, wenn der Bundeskanzler diese Botschaft zu seiner eigenen macht und sie noch verschärft, wonach wir "nicht mehr im Frieden" seien. Friedrich Merz bekennt, das sei "ein bisschen schockierend". (...) Grundsätzlich ist es gut, dass ein Bundeskanzler den Menschen reinen Wein einschenkt. (...) Was fehlt, ist, der Bevölkerung trotzdem das Gefühl von Sicherheit zu geben. Dass wir unseren Frieden verteidigen und gemeinsam um ihn kämpfen müssen. Und dass wir das auch können.

