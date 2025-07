Badische Zeitung

Kauf von US-Waffen für Kiew: Vielleicht ein Weg

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

"Der Ukraine fehlen nach wie vor die militärischen Mittel, um sich gegen den russischen Aggressor nachhaltig zur Wehr setzen zu können. Nicht zuletzt die USA haben sich unter Donald Trump in Fragen der Waffenlieferungen in einen unsteten Partner verwandelt. Daran dürfte auch der kürzlich geäußerte Ärger Trumps über Wladimir Putin nichts ändern. Insofern könnte das deutsche Angebot zum Kauf von US-Patriot-Systemen vielleicht ein Weg sein, die Lieferung wichtiger Waffensysteme an Kiew wenigstens auf kleiner Flamme sicherzustellen."

