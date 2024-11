Deutsche Messefilm & Medien GmbH

LAB-SUPPLY 2024 - Messe.TV gibt Einblicke in die Welt der Labortechnik und instrumentellen Analytik

Hamburg (ots)

Die Messe LAB-SUPPLY 2024 in Hamburg, bietet Fachbesuchern eine ideale Plattform, um die neuesten Trends und Innovationen der Laborbranche kennenzulernen. Messe.TV ist vor Ort, um exklusive Einblicke für Fachpublikum und Technikinteressierte zu ermöglichen und das Messeerlebnis einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Mit einem umfangreichen Streaming-Angebot präsentiert Messe.TV Beiträge, die die neuesten Entwicklungen in der Labortechnik und instrumentellen Analytik beleuchten. Dabei stehen zukunftsweisende Technologien und praxisnahe Lösungen für den Laboralltag im Mittelpunkt. Die Zuschauer erhalten fundierte Informationen über Produktneuheiten und Anwendungen, die den Fortschritt in Forschung, Entwicklung und Produktion vorantreiben.

Hier finden Sie die Beiträge unserer Berichterstattung zur LAB-SUPPLY 2024

Im Rahmen der Berichterstattung hat Messe.TV mit führenden Unternehmen der Branche gesprochen, darunter Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Thermo Fisher Scientific GmbH, Mettler Toledo Rainin, VACUUBRAND GMBH + CO KG, LIEBHERR und Analytik Jena GmbH & Co. KG. Die Gespräche beleuchten die Herausforderungen und Chancen der Branche, von der Digitalisierung im Labor bis hin zu nachhaltigen Lösungen für die Analytik und Labortechnik.

LAB-SUPPLY 2024 - regionale Fachmesse in Hamburg

Die LAB-SUPPLY Hamburg ist eine regionale Fachmesse, die am 14. November 2024 in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen stattfindet. Sie bietet Fachleuten aus den Bereichen instrumentelle Analytik, Labortechnik, Laborchemikalien und Life Science eine Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen und Innovationen zu informieren. Die Messe präsentiert ein vielfältiges Angebot an Herstellern und Händlern aus allen Sparten der Laborbranche. Ein umfangreiches Vortragsprogramm zu Themen wie Labortechnik, Lebensmittelanalytik, Bio- und Pharmaanalytik, Wasser- und Umweltanalytik sowie Digitalisierung und Laborsicherheit ergänzt die Ausstellung.

Die LAB-SUPPLY 2024 bietet nicht nur eine Plattform für den direkten Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern, sondern auch ein breit gefächertes Vortragsprogramm zu Themen wie Wasser- und Umweltanalytik, Life Science und Laborsicherheit.

Messe.TV unterstreicht mit seiner Berichterstattung die Bedeutung der LAB-SUPPLY als bedeutende regionale Fachmesse für die Laborbranche. Das Streaming-Angebot ermöglicht es Fachleuten, die nicht vor Ort sein können, dennoch teilzuhaben und wertvolle Impulse für ihren Arbeitsalltag zu gewinnen.

Freuen Sie sich auf spannende Interviews, innovative Produkte und inspirierende Einblicke in die Welt der Labortechnik on demand auf unserer online Messe-Plattform: Messe.TV

Original-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell