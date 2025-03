Regional Municipality of Durham

Durham Region präsentiert Forschungs- und Entwicklungskompetenz auf der HANNOVER MESSE

Die Innovationsgemeinschaft der Region Durham zeigt globalen Entscheidungsträgern auf der HANNOVER MESSE 2025 unsere gemeinsamen Stärken. Die Region Durham verfügt über beeindruckende Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, starke Industriecluster und akademische Einrichtungen von Weltruf, die durch die Zusammenarbeit der acht lokalen Gemeinden unterstützt werden.

„Die Region Durham treibt die industrielle Innovation voran", sagt John Henry, Regional Chair und Chief Executive Officer für die Region Durham. „Wir bauen eine Zukunft auf, in der Forschung und Entwicklung zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu Investitionen führen. Die Zusammenarbeit und eine starke Talentpipeline führen dazu, dass Innovatoren in der Durham Region einige der größten Herausforderungen der Welt lösen."

Den Weg vorgeben

„Die Region Durham hat zielstrebig und erfolgreich ein Innovations-Ökosystem aufgebaut, das Spitzenforschung und -entwicklung unterstützt", erklärt Simon Gill, Direktor für Wirtschaftsentwicklung und Tourismus in der Region Durham. Die Unternehmen werden durch ein „kooperatives Umfeld unterstützt, das Innovationen fördert, die Unternehmen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und ein robustes Wirtschaftswachstum kultiviert", so Gill weiter.

Forschungspartnerschaften und Innovation

Der Erfolg der Region Durham bei Forschungspartnerschaften wird auf der HANNOVER MESSE mit dem bahnbrechenden Projekt Arrow vorgestellt. Project Arrow, eine Initiative der Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA), ist das erste rein kanadische, emissionsfreie und vernetzte Konzeptfahrzeug. Das Projekt Arrow wurde in der Region Durham im ACE Climatic Aerodynamic Wind Tunnel der Ontario Tech University entwickelt und gebaut. „Das Projekt Arrow ist ein Beweis dafür, welche Leistungen erzielt werden können, wenn führende Unternehmen, Forschungs- und Hochschulpartner mit einer gemeinsamen Vision zusammenkommen", sagt Flavio Volpe, Präsident der APMA. „Gemeinsam bauen wir nicht nur Autos, sondern gestalten die Zukunft des Verkehrs."

Zugang zu seltenen Talenten

Die Region Durham bietet einen deutlichen Vorteil für die Innovations- und Geschäftswelt. Mehr als 30.000 Studenten studieren jährlich an postsekundären Einrichtungen wie der Ontario Tech University, dem Durham College und der Trent University Durham GTA. Jede dieser Einrichtungen spielt eine wichtige Rolle im Innovationsökosystem der Region und bringt die Industrie voran. „Ontario Tech ist eine forschungsorientierte Einrichtung, die mit der globalen Industrie zusammenarbeitet, um unseren Studenten die Möglichkeit zu geben, reale Herausforderungen zu lösen und ihre Lernkompetenzen zu entwickeln", sagt Dr. Les Jacobs, Vizepräsident für Forschung und Innovation an der Ontario Tech University.

Treffen Sie uns in Halle 2

Die Region Durham verfügt über die Talente, die Ressourcen und die Gemeinschaft, um Ihre Unternehmensexpansion in Kanada zu unterstützen. Die Durham Region freut sich darauf, auf der HANNOVER MESSE die internationale Zusammenarbeit zu fördern und Unternehmen für die Teilnahme an ihrem dynamischen Wirtschaftssystem zu gewinnen. Treffen Sie Invest Durham in Halle 2 am Stand B42, um Ihr Geschäft gemeinsam anzukurbeln.

Schnelle Fakten:

Die Region Durham liegt in der Greater Toronto Area (GTA). Sie besteht aus acht Gemeinden, darunter die Städte Oshawa und Pickering, die Städte Ajax und Whitby, die Gemeinde Clarington sowie die Gemeinden Brock, Scugog und Uxbridge.

Durhams Lage im Osten der GTA bietet einen erstklassigen Zugang zu Kanadas größtem Verbrauchermarkt mit mehr als fünf Millionen Menschen und 135 Millionen weiteren amerikanischen und kanadischen Verbrauchern, die nur einen Tag entfernt sind.

Die Region Durham wurde vom Site Selection Magazine im September 2024 zu einem der besten Investitionsstandorte Kanadas gekürt.

Besuchen Sie InvestDurham.ca und erfahren Sie mehr über die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden Kanadas zu fördern.

