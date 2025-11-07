PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Montag, 10. November 2025, 22:20 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Norbert Röttgen (CDU, Außenpolitiker)
Markus Frohnmaier (AfD, stellv. Fraktionsvorsitzender)
Wolfgang Niedecken (Musiker und Maler)
Pinar Atalay (RTL/ntv)
Julie Kurz (ARD)
Nena Brockhaus (Welt TV)

Außenpolitik und Wehrpflicht - was die Bundesregierung plant
Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der stellv. Fraktionsvorsitzende der AfD, Markus Frohnmaier.

50 Jahre BAP - künstlerische, biographische und politische Bilanz
Im Studio: Musiker und Maler Wolfgang Niedecken.

Es kommentieren: die RTL/ntv-Moderatorin Pinar Atalay, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und die Journalistin und Buchautorin Nena Brockhaus.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

