ARD Das Erste

"maischberger" am Montag, 10. November 2025, 22:20 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Außenpolitiker) Markus Frohnmaier (AfD, stellv. Fraktionsvorsitzender) Wolfgang Niedecken (Musiker und Maler) Pinar Atalay (RTL/ntv) Julie Kurz (ARD) Nena Brockhaus (Welt TV) Außenpolitik und Wehrpflicht - was die Bundesregierung plant Darüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der stellv. Fraktionsvorsitzende der AfD, Markus Frohnmaier. 50 Jahre BAP - künstlerische, biographische und politische Bilanz Im Studio: Musiker und Maler Wolfgang Niedecken. Es kommentieren: die RTL/ntv-Moderatorin Pinar Atalay, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und die Journalistin und Buchautorin Nena Brockhaus. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell