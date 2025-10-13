ARD Das Erste

"Brennpunkt: Geiseln frei - Frieden jetzt?" heute, am 13. Oktober 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 13. Oktober, um 20:15 Uhr einen 20-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

13. Oktober 2025

20:15 - 20:35 Uhr

Brennpunkt: Geiseln frei - Frieden jetzt?

Moderation: Christian Nitsche

Jubel in Israel, Hoffnung in Gaza. Es ist ein historischer Tag in Nahost: Die 20 verbliebenen, noch lebenden Geiseln sind frei, dafür wurden 2000 Palästinenser aus israelischer Haft entlassen. US-Präsident Donald Trump lässt sich in Israel feiern und reist dann nach Ägypten weiter, wo sich Staats- und Regierungschefs von über 20 Ländern zu einem Gipfeltreffen versammeln, das den Weg zu weiteren Friedensverhandlungen freimachen soll. Ist damit der Krieg wirklich vorbei? Wird sich die Hamas entwaffnen lassen? Wie stark werden sich die in Sharm El-Sheikh versammelten Länder beim Aufbau einer Verwaltung und dem Wiederaufbau der Infrastruktur im Gaza-Streifen engagieren? Ein "Brennpunkt" - unter anderem mit dem Sicherheitsexperten Prof. Peter Neumann - analysiert die aktuelle Lage.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Maximilian Burkhart, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

