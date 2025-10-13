ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 14. Oktober 2025, 23:05 Uhr im Ersten

Die Gäste: Armin Laschet (CDU, Außenpolitiker) Johannes Varwick (Politologe) Richard David Precht (Philosoph und Autor) Constantin Schreiber (Axel Springer Verlag) Georg Restle (WDR) Susanne Gaschke (NZZ) Ist ein dauerhafter Frieden in Nahost möglich? Es diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), und der Politologe Johannes Varwick. Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Im Studio: der Philosoph und Autor Richard David Precht. Es kommentieren: der Axel-Springer-Auslandsreporter Constantin Schreiber, der Redaktionsleiter des WDR-Politmagazins "Monitor", Georg Restle, und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

