"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)

Die geplanten Themen:

Brillante Analyse:

Natalie Amiris Buch "Der Nahost-Komplex"

Bestialischer Charakter:

Kinofilm über Josef Mengele

Beeindruckende Bilder:

Die Videokunst der Karimah Ashadu

Betörende Klänge:

Der samoanische Startenor Pene Pati

Bestechende Zeilen:

Der Nobelpreis für Literatur für László Krasznahorkai

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Klaus Reimann (WDR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

