"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)
Die geplanten Themen:
Brillante Analyse:
Natalie Amiris Buch "Der Nahost-Komplex"
Bestialischer Charakter:
Kinofilm über Josef Mengele
Beeindruckende Bilder:
Die Videokunst der Karimah Ashadu
Betörende Klänge:
Der samoanische Startenor Pene Pati
Bestechende Zeilen:
Der Nobelpreis für Literatur für László Krasznahorkai
Moderation: Siham El-Maimouni
Redaktion: Klaus Reimann (WDR)
