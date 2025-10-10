PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die geplanten Themen:

Brillante Analyse:

Natalie Amiris Buch "Der Nahost-Komplex"

Bestialischer Charakter:

Kinofilm über Josef Mengele

Beeindruckende Bilder:

Die Videokunst der Karimah Ashadu

Betörende Klänge:

Der samoanische Startenor Pene Pati

Bestechende Zeilen:

Der Nobelpreis für Literatur für László Krasznahorkai

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Klaus Reimann (WDR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

Pressekontakt:

ARD-Programmdirektion/ Presse & Multiplikatorenkommunikation
E-Mail: presse.daserste@ard.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren