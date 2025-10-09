ARD Das Erste

"Brennpunkt: Friedenshoffnung für Nahost"

Heute, 9. Oktober, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 9. Oktober 2025, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus. 9. Oktober 2025 20:15 - 20:30 Uhr Brennpunkt: Friedenshoffnung für Nahost Moderation: Susanne Glass Aufatmen und Hoffnung in Nahost - Politiker und Experten sprechen von einem "historischen Tag": US-Präsident Trump hat eine Einigung von Israel und der Terrororganisation Hamas bekanntgegeben. Schon bald sollen die noch verbliebenen Geiseln freikommen, die israelischen Truppen sollen sich teilweise zurückziehen und die Waffen sollen schweigen. Endet zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel nun tatsächlich der Alptraum für die Menschen in der Region - das Bangen der Angehörigen um die Geiseln, die humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen, das Leiden und Sterben der dortigen Zivilbevölkerung? Ist das Terrorregime der Hamas damit tatsächlich am Ende? Darüber informiert der "Brennpunkt". Es moderiert Susanne Glass. Redaktion: Maximilian Burkhart, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

