ARD Das Erste

Digitalkunst im virtuellen Ausstellungsraum: ARD Text präsentiert Teletext-Kunstausstellung "Weltgeschehen"

München (ots)

Kunst im Teletext: Der ARD Text zeigt in Kooperation mit dem ORF TELETEXT und der Künstlergruppe TeleNFT vom 9. bis 23. Oktober die Ausstellung "Weltgeschehen", die den gesellschaftlichen Fortschritt in Zeiten globaler Krisen reflektiert.

Wie beeinflusst unser Handeln die Zukunft? Ist Technologie eine Bedrohung? Ist Kunst die Rettung? Initiiert von dem deutschen Medienkünstler Max Haarich widmen sich 15 international renommierte Digitalkünstler:innen diesen Fragen - mit speziell für das Medium Teletext gestalteten Kunstwerken. Mit 78 x 69 Pixeln und 7-Bit-Farben schaffen sie Kunstwerke, die sowohl humorvoll als auch nachdenklich stimmen - und unseren Zeitgeist auf überraschende Weise einfangen.

Frauke Langguth, Leiterin ARD Text: "Seit über 45 Jahren bietet der ARD Text Nachrichten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Die Künstlerinnen und Künstler der diesjährigen Ausstellung nähern sich dem Thema aus einer anderen Richtung und verwandeln das TV-Gerät, mit den Mitteln, die das Medium Teletext bereitstellt, in einen virtuellen Ausstellungsraum."

Die Werke folgender Künstlerinnen und Künstler werden ausgestellt:

Österreich: Karin Ferrari, Nissla, Tschuuuly

Deutschland: buzzlightning, Christoph Faulhaber, Max Haarich, Mario Klingemann, Claudie Linke, Numo, Mamadou Sow, sp4ce, tius

Finnland: Juha van Ingen

Großbritannien: Dan Farrimond

Litauen/Russland: Gleb Divov

Die Teletext-Kunstwerke wurden mit einer speziell für dieses Projekt angefertigten Version einer Teletext-Software erstellt. Für die Kunstwerke wird parallel auch eine Blockchain-Technologie genutzt, um sie als "TeleNFTs" für Sammler verfügbar zu machen.

Die Arbeiten der Künstler sind ab Seite 830 im ARD Text zu sehen und auf www.ard-text.de sowie im ORF TELETEXT sowie auf der Webseite telenft.art.

Pressefotos stehen auf Anfrage zur Verfügung oder über presse.ORF.at

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell