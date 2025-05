MGI TECH

MGI Tech stellt auf der SLAS Europe 2025 in Deutschland das Automatisierungsportfolio der nächsten Generation vor

MGI Tech Co., Ltd. (MGI), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kernwerkzeugen und Technologien verschrieben hat, die Innovationen in den Biowissenschaften vorantreiben, ist stolz darauf, seine neueste Innovation, PrepALL, ein flexibles Liquid-Handling-System, zusammen mit der neuesten Version des Smart8 auf der SLAS Europe 2025, die vom 20. bis 22. Mai in Hamburg stattfindet, vorzustellen. Mit fortschrittlicher Robotik, KI-Integration und modularen Plattformen adressiert das Automatisierungsportfolio von MGI kritische Herausforderungen in der Genomik, der Arzneimittelforschung, der synthetischen Biologie und der molekularen Diagnostik und versetzt Labore jeder Größe in die Lage, Forschung effizient zu skalieren.

PrepALL: Kompakte, erschwingliche Automatisierung für Flexibles Pipettieren

Die PrepALL Flexible Liquid-Handling-Plattform vereinfacht komplexe Laboraufgaben und bietet gleichzeitig Leistung auf Unternehmensniveau – ohne die hohen Kosten, die mit herkömmlichen Systemen verbunden sind. PrepALL ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes System, das sich ideal für Labore eignet, die zum ersten Mal automatisieren oder ihre Forschungskapazität erweitern möchten.

Die wichtigsten Merkmale sind:

Platzsparendes Design : Beansprucht nur 0,7 m², mit 16 SBS-Deckpositionen (erweiterbar auf 41).

: Beansprucht nur 0,7 m², mit 16 SBS-Deckpositionen (erweiterbar auf 41). Hochpräzises Pipettieren : 8 unabhängige Kanäle unterstützen Volumina von 0,5–1200 µL mit CVs (Variationskoeffizienten) von weniger als 3 % (1–50 µL) und <1 % (50–1200 µL). Es unterstützt pLLD/cLLD, Liquid Level Tracking und Anti-Dripping, so dass er das Totvolumen reduziert und die Pipettiergenauigkeit verbessert.

: 8 unabhängige Kanäle unterstützen Volumina von 0,5–1200 µL mit CVs (Variationskoeffizienten) von weniger als 3 % (1–50 µL) und <1 % (50–1200 µL). Es unterstützt pLLD/cLLD, Liquid Level Tracking und Anti-Dripping, so dass er das Totvolumen reduziert und die Pipettiergenauigkeit verbessert. Plug-and-Play-Einrichtung und einfache Nutzung : Integriert in ein visuelles System, kann es eine automatische Identifizierung der Verbrauchsmaterialien und eine automatische Positionskalibrierung erreichen

: Integriert in ein visuelles System, kann es eine automatische Identifizierung der Verbrauchsmaterialien und eine automatische Positionskalibrierung erreichen Vollständige Rückverfolgbarkeit: Eingebaute Sensoren und Datenprotokollierung gewährleisten Reproduzierbarkeit und Konsistenz.

PrepALL nutzt fortschrittliche, auf Bildverarbeitung basierende KI und bietet hochpräzise Leistung bei kritischen Anwendungen wie Nukleinsäureextraktion, Plasmidkonstruktion, Probenvorbereitung und NGS-Bibliotheksvorbereitung. Sie wurde für die globale Zugänglichkeit entwickelt und beseitigt Kosten- und Komplexitätsbarrieren durch ein skalierbares, modulares Design und offene APIs. PrepALL eignet sich sowohl für den Einstieg als auch für Umgebungen mit hohem Durchsatz und ermöglicht kleineren Laboren eine Skalierung ohne kostspielige Überholung der Infrastruktur.

„PrepALL stellt einen großen Sprung in der Laborautomatisierung dar und gibt Laboren jeder Größe die Möglichkeit, komplexe Arbeitsabläufe zu rationalisieren, und das zu einem unübertroffenen Preis und mit hoher Zuverlässigkeit. Es ist ein mutiger Schritt in unserer Mission, modernste Werkzeuge zu demokratisieren und wissenschaftliche Entdeckungen weltweit zu beschleunigen", sagte Dr. Christian Zimmerman, Vertriebsleiter bei MGI Europa und Afrika.

Skalierbares Automatisierungs-Ökosystem für jedes Labor

Das Automatisierungsportfolio von MGI gehört zu den vielseitigsten in der Branche und ist so konzipiert, dass es unterschiedliche Laboranforderungen erfüllt und gleichzeitig Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Auf der SLAS Europe 2025 präsentiert MGI auch Smart 8, eine weltweit anerkannte Lösung, die im Jahr 2022 eingeführt wird. Der Smart 8 verfügt über acht Pipettierkanäle und eine intelligente Greifertechnologie. Die neue Erweiterung führt KI-optimiertes Pipettieren für bis zu 20 % schnellere Zykluszeiten ein, einschließlich Nukleinsäureextraktion, mikrobielles Screening und Bibliotheksvorbereitung. Dieses Update gewährleistet eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz und macht den Smart 8 zu einem idealen Partner für Labore, die eine zuverlässige und gleichzeitig kostengünstige Automatisierung suchen.

Die erweiterten Funktionen des Smart 8 richten sich an akademische Einrichtungen, Biotech-Start-ups und klinische Labors und bieten einen Wettbewerbsvorteil in der Hochdurchsatzforschung. Durch die Verringerung manueller Eingriffe verkürzt das System die Zeit bis zum Vorliegen von Ergebnissen, so dass sich die Forscher auf die Datenanalyse und -entdeckung konzentrieren können.

Erschwinglich, skalierbar, intelligent: Der MGI-Automatisierungsvorsprung

MGI zeichnet sich auf dem Markt für Laborautomatisierung durch seine Priorisierung von Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und globaler Verfügbarkeit aus. MGI wurde entwickelt, um fortschrittliche Technologie zu demokratisieren, und unterstützt Forscher aus verschiedenen Bereichen – von der Präzisionsmedizin bis zur Landwirtschaft – unabhängig von Budgetbeschränkungen.

MGI bietet ein umfassendes Portfolio, das den gesamten Arbeitsablauf abdeckt, von der Probenextraktion und -vorbereitung bis hin zur Sequenzierung und Datenanalyse. Diese All-in-one-Lösung verbessert die Möglichkeiten, die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden unter einem System und einer Marke zu erfüllen, und gewährleistet die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Systemen, wodurch der gesamte experimentelle Arbeitsablauf vereinfacht wird.

Diese Vorteile haben MGI in mehr als 100 Ländern zu einem zuverlässigen Partner gemacht, der Durchbrüche in der Genomik, der synthetischen Biologie und darüber hinaus beschleunigt. Während globaler Gesundheitskrisen haben Systeme wie die Plattformen MGISP-960 und MGISTP-7000 Millionen von Proben verarbeitet und damit die Fähigkeit von MGI unter Beweis gestellt, auch unter Druck robuste Lösungen zu liefern.

MGI lädt Forscher, Laborleiter und Fachleute aus der Industrie ein, seine neuesten Automatisierungslösungen auf der SLAS Europe 2025 zu erkunden. Besuchen Sie den MGI-Stand Nr. 516, um die verbesserten Innovationen in Aktion zu sehen.

