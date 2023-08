ARD Das Erste

hart aber fair

am Montag, 28.August 2023, um 21.00 Uhr, live aus Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Thema: Streitthema Kindergrundsicherung: Mehr Geld für arme Familien?

Moderation: Louis Klamroth

Die Gäste:

Ricarda Lang, DIE GRÜNEN, Bundesvorsitzende

Serap Güler, CDU, MdB und Mitglied im Bundesvorstand

Stefan Kooths, Ökonom, Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für

Weltwirtschaft

Anna Mayr, Journalistin "Die Zeit", Autorin: "Geld spielt keine Rolle".

Heinz Hilgers, Ehrenpräsident des Kinderschutzbundes

Andrea Zinhard, alleinerziehende Mutter von 2 Kindern

Die Ampel streitet: Brauchen Familien mit wenig Geld mehr staatliche Hilfe? Warum werden die bestehenden Hilfen so wenig genutzt? Was stärkt die Aufstiegschancen für arme Kinder: Mehr Geld direkt aufs Konto der Eltern oder für eine bessere Förderung in Schulen und Kitas?

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepagewww.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell