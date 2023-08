ARD Das Erste

ARD-Sommerinterview mit Friedrich Merz (CDU) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 27. August 2023, um 14:00 Uhr auf tagesschau24 und um 18:00 Uhr im Ersten

Die CDU ist auf der Suche nach sich selbst. Knapp zwei Jahre nach Verlust des Kanzleramts lässt das neue Grundsatzprogramm weiter auf sich warten, und Parteichef Friedrich Merz ist bei den Bürgern wenig beliebt. Gleichzeitig steckt die Ampel-Koalition in der Krise. Wäre die CDU schon regierungsfähig, wenn sie plötzlich übernehmen müsste?

In Umfragen liegt die CDU vorne. Doch die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Ampel-Koalition lässt vor allem die AfD erstarken. Wie will Friedrich Merz enttäuschte Wähler von der AfD zur CDU holen?

Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, am Sonntag, den 27. August, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 14:00 Uhr auf tagesschau24 zu sehen sein sowie um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User im Netz ihre Fragen dann an CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 12:50 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen kurz nach der Sendung auf tagesschau.de.

Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

3. September 2023: Christian Lindner (FDP)

10. September 2023: Alice Weidel (AfD)

Redaktion: Daniel Pokraka

