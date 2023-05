ARD Das Erste

Das Schauspieler-Duell: Henning Baum und Anja Kling bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 30. Mai bis 2. Juni 2023 um 18:00 Uhr im Ersten

Für den Dienstag nach Pfingsten hat Moderator Kai Pflaume den Schauspieler Henning Baum und seine Kollegin Anja Kling zum fröhlichen Rätselraten ins Studio eingeladen. In der Komödie "Undercover Love" standen beide 2015 gemeinsam vor der Kamera. Nun treten sie gegeneinander zum amüsanten Rateduell an.

Am Mittwoch gibt es garantiert viel zu lachen, wenn der Kabarettist, Musiker und selbsternannte fränkische "Dreggsagg" Michl Müller, derzeit im BR auf Sendung mit "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller", gegen den Kölner Karnevalsstar und Kabarettisten Bernd Stelter, der gerade mit seinem Programm "Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!" auf Tour ist, zum witzigen Ratewettstreit um kuriose Fragen und Antworten antritt.

Für ihre Rolle im Film "Eine unerhörte Frau" bekam die Schauspielerin Rosalie Thomass den "Grimme-Preis" verliehen. Am Donnerstag trifft sie beim Wissensquiz auf ihre Kollegin Josefine Preuß, die für die Serie "Türkisch für Anfänger" ebenfalls mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde und derzeit in der Arztserie "Dr. Nice" zu sehen ist.

In der Krimi-Serie "Jenseits der Spree" lösten Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi Neumann (Aybi Era) mit ihrer unkonventionellen Art Kriminalfälle in Berlin-Köpenick. Zum Wochenausklang treten die Schauspielkollegen an der Seite der Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Elton an, um spannende Fragen wie diese richtig zu beantworten:

Womit gelang es der WHO seit dem Jahr 2000, die Infektionen der Tropenkrankheit Malaria um mehr als 40 % zu senken?

a) Verteilung von elektrischen Fliegenklatschen

b) Mit Insektiziden behandelte Moskitonetze

c) Schluckimpfungen für Mücken

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 30. Mai bis 2. Juni 2023 im Überblick:

Montag, 29. Mai - Pfingsten

Dienstag, 30. Mai - Henning Baum und Anja Kling

Mittwoch, 31. Mai - Michl Müller und Bernd Stelter

Donnerstag, 1. Juni - Rosalie Thomass und Josefine Preuß

Freitag, 2. Juni - Jürgen Vogel und Aybi Era

