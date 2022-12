Guardius GmbH

Neue Leistung bei Guardius Berlin: professioneller Conciergedienst für Berliner Immobilien

Berlin (ots)

Mit einem breiten Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen ist Guardius in der Berliner Security-Branche längst etabliert. Das ortsansässige Unternehmen arbeitete bereits für bekannte Auftraggeber wie Markgraf, die Caritas oder das Hotel Adlon Kempinski. Seit Neuestem bietet der Sicherheitsdienst mit dem Conciergedienst eine neue Leistung an.

Concierge: Service vom Bordstein bis zur Skyline

Historisch geht die aus dem Französischen stammende Bezeichnung Concierge auf den Torwächter einer Burg zurück. Und auch heute ist es in vielen Bereichen üblich, dass beim Betreten eines Gebäudes ein Ansprechpartner bereitsteht. Dabei variieren Einsatzgebiete, Qualifikationen und Aufgaben eines Concierge gewaltig - sie reichen vom Luxus-Hotel bis zum Wohnkomplex im sozialen Brennpunkt.

Die klassischen Doorman- und Conciergedienste von Sicherheitsunternehmen richten sich in erster Linie an Immobilienverwaltungen und -eigentümer, denen ein Rund-um-die-Uhr-Service wichtig ist. Der Conciergeservice umfasst hierbei ein breites Spektrum an Aufgaben: Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht jedoch meist die Sicherheit der Immobilie, ihrer Mieter und Besucher.

Was sind die Aufgaben eines Conciergedienstes?

Im Gegensatz zum Hotel-Concierge, dessen Aufgabe es ist, sich um besondere Anliegen von Gästen und VIPs zu kümmern, orientieren sich die Conciergedienste von Sicherheitsunternehmen vor allem an den Interessen des Auftraggebers. Diese unterscheiden sich je nach Art und Lage des Objektes.

In beliebten Wohngegenden und gewerblich genutzten Immobilien ist die repräsentative Funktion ein zentraler Aufgabenbestandteil des Pförtnerdienstes. Dazu kommt die Registrierung der ein- und ausgehenden Personen, die Begrüßung von Gästen, das Annehmen von Paketen für die Mieter und Eigentümer sowie die Erledigung diverser weiterer kleinerer Dienste.

In Gegenden mit angespannter Sicherheitslage verschiebt sich auch das Anforderungsprofil, das an einen Doorman gestellt wird. Hier steht vor allem der Schutz der Immobilie und ihrer Mieter vor Vandalismus, Diebstahl und anderen Formen von Kriminalität im Vordergrund. Der Conciergedienst kann außerdem kleinere Aufgaben aus dem Bereich des Facility-Managements übernehmen. Zudem steht er als Ansprechpartner für Mieter und Besucher zur Verfügung, weshalb auch die Bezeichnung als Welcome-Manager üblich ist.

Klassische Aufgaben vom Doorman- und Conciergeservice im Security-Sektor:

Begrüßung von Mietern und Gästen

Beobachtungen zur Gewährleistung der Sicherheit

kleinere Dienste aus dem Bereich Facility-Management

Paketannahme für Mieter und andere Services

Rund-um-die-Uhr-Ansprechpartner für Mieter

Der Concierge verleiht einer Immobilie ein Gesicht

Ganz gleich, ob es sich um eine gewerblich oder eine wohnlich genutzte Immobilie handelt: Ein Concierge steht als Vor-Ort-Ansprechpartner für Mieter und Eigentümer parat. Durch den beinahe täglichen Kontakt mit dem Doorman entsteht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Das daraus resultierende Sicherheitsgefühl kann wohl mit kaum einer anderen Sicherheitsdienstleistung erreicht werden. Ein Pförtnerdienst trägt somit einen erheblichen Teil zur Mieterzufriedenheit bei und steigert die Attraktivität von Wohn- und Gewerbeimmobilien deutlich.

Conciergeservice: gefragte Dienstleistung für Gewerbeimmobilien und -grundstücke

Pförtner- und Conciergedienste sind unter Sicherheitsaspekten vor allem dann ein wirksamer Schutz, wenn der Zugang zum Grundstück oder zur Immobilie - etwa durch Mauern oder Zäune - baulich gesichert ist. Die Überwachung des Ein- und Ausgangs durch einen Concierge ist in diesen Fällen eine effiziente Maßnahme. Eine personelle Präsenz im Eingangsbereich wirkt auf Gäste und Mieter beruhigend - auf potenzielle Straftäter hingegen abschreckend.

Für größere Unternehmen und Betreiber von gewerblich genutzten Immobilien, aber auch für öffentliche Gebäude und Kultureinrichtungen ist ein Pförtner- oder Empfangsdienst deshalb eine attraktive Option.

Conciergedienste werten Appartementkomplexe auf und schaffen Sicherheit

In noblen Wohngegenden mit hochpreisigen Apartmentkomplexen und vielen Eigentumswohnungen gehört ein Conciergeservice mittlerweile zum guten Ton. An den Sicherheitsmitarbeiter werden dabei hohe Ansprüche gestellt: Das Jobprofil umfasst gute Umgangsformen, ein seriöses Auftreten und ein hohes Maß an Flexibilität.

Außerdem erwarten die Bewohner häufig weitere Serviceleistungen wie die Annahme von Paketen oder die Organisation von Restaurantreservierungen. Ein Concierge sollte also nicht nur potenziellen Gefahrenquellen gegenüber wachsam sein, sondern auch ein Auge für die Bedürfnisse der Bewohner und Gäste des Hauses haben.

Pförtnerdienste: eine sinnvolle Ergänzung für Sicherheitskonzepte im urbanen Raum

In vielen Fällen ist es für Auftraggeber attraktiv, einen professionellen Conciergeservice in ein bestehendes Sicherheitskonzept einzubinden. So kann der Doorman - bei entsprechender Qualifikation - auch als Brandschutzbeauftragter fungieren und im Ernstfall die nötigen Schritte einleiten. Im Zusammenspiel mit einem System zur Videoüberwachung ist der Security-Spezialist zudem eine sofort einsatzbereite Vor-Ort-Kraft.

In weitläufigen Arealen oder Immobilien kann der Pförtner sinnvoll durch einen Revierkontrolldienst ergänzt werden. Auf diese Weise werden nicht nur Ein- und Ausgang, sondern das gesamte Gelände bewacht.

Guardius: professioneller Sicherheitsdienstleister in Berlin

Das Berliner Sicherheitsunternehmen Guardius ist ein breit aufgestellter und branchenerfahrener Dienstleister. Als zuverlässiger Ansprechpartner für Security-Services in und um die Bundeshauptstadt sorgt Guardius auf Großbaustellen, in Immobilien, auf Privat- und Gewerbegrundstücken sowie rund um Veranstaltungen für Sicherheit. Dabei bietet das Unternehmen diverse Dienstleistungen an, zu denen unter anderem Baustellenbewachung, Objektschutz, Brandwachen, Veranstaltungsschutz und Revierkontrolldienste zählen.

Neu im Portfolio des Dienstleisters ist der Conciergedienst, der das bestehende Serviceangebot sinnvoll ergänzt. Dabei kann der Dienst sowohl einzeln als auch im Verbund mit weiteren Leistungen des Unternehmens gebucht werden. Guardius bietet eine Rund-um-die-Uhr-Kundenbetreuung und individuelle sowie flexible Sicherheitslösungen.

