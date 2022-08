ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten für 18. Film der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn auf Rügen

Die Dreharbeiten für den neuen Film der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle sind auf Rügen angelaufen. Unter dem Arbeitstitel "Schwindel" erlebt die Inselärztin Nora Kaminski ein Auf und Ab der Gefühle. Ihre Beziehung zu Max (Bernhard Piesk) vertieft sich mehr und mehr - nur die schwierige Beziehung zu seiner Tochter Klara (Ruby M. Lichtenberg) steht dem Liebesglück noch im Wege. Das Eis scheint zu brechen, als Klara Nora ein Geheimnis anvertraut ... Auch der Fall der Hebamme Claudia (Johanna Klante) beschäftigt die Ärztin ohne Doktortitel: Die eigentlich so lebenslustige und schlagfertige Frau leidet unter unerklärbaren Schwindelattacken, die Nora vor ein Rätsel stellen. An eine Pause ist unter der Arbeitsbelastung als Hebamme kaum zu denken. Die Situation spitzt sich weiter zu, als ein neugeborenes Baby in Gefahr gerät.

Die Dreharbeiten finden derzeit in Sassnitz, Mukran, Neuenkirchen und Altenkirchen auf Rügen sowie in Berlin statt. Das Drehbuch stammt von Anja Flade-Kruse, Regie führt Kerstin Ahlrichs.

An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Benjamin Grüter, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner, Patrick Heyn, Petra Kelling, Bernhard Piesk, Tina Amon Amonsen, Bo Hansen, Anne Weinknecht, Ruby M. Lichtenberg, Thomas Schimanski, Johanna Klante, Vlad Chiriac, Jenny König, David Simon, Gitta Schweighöfer, Aleksandar Radenkovic, Frederik Schmid und viele mehr.

Schwindel (AT)

Die freiberufliche Hebamme Claudia Koserow (Johanna Klante) betreibt ihren verantwortungsvollen Beruf mit Idealismus - und leider bis zur Verausgabung. Warum zu ihrer gewohnten Erschöpfung rätselhafte Schwindelanfälle hinzukommen, möchte die 41-jährige Mutter abklären lassen. Bei Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) schrillen sofort die Alarmglocken: Das muss genau untersucht werden! Während sich Dr. Heckmann (Patrick Heyn) mit unauffälligen Routinebefunden bereits zufriedengibt, lässt die Ärztin ohne Doktortitel nicht locker.

Durch Klara, der Tochter ihres neuen Freund Max, gerät Nora in ein Dilemma. Diese vertraut ihr ein Geheimnis an, über das Nora auf keinen Fall mit Max sprechen kann. Der wundert sich indes, warum sich seine Tochter irgendwie seltsam verhält ...

"Praxis mit Meerblick -Schwindel" (AT) ist eine Produktion der REAL FILM Berlin im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Hinter der Kamera steht Henning Jessel. Produzentin ist Heike Streich, Producerin: Marie Ebenhan. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa, Executive Producer ist Christoph Pellander (beide ARD Degeto).

