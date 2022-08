ARD Das Erste

"hart aber fair" zum Themenabend #unserWasser im Ersten

Am Montag, 29. August 2022, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Die Jahrhundert-Dürre: Erleben wir gerade unsere Zukunft?

Die Gäste:

Mona Neubaur (B'90/Grüne, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie)

Sven Plöger (Meteorologe, ARD-Wetterexperte)

Carla Reemtsma (Klima-Aktivistin; Sprecherin und Mitorganisatorin der "Fridays for Future"-Demos)

Werner Marnette (langjähriger Industriemanager und ehemaliger CDU Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein)

Alexander Held (Forstwissenschaftler und Feuerökologe; Waldbrandexperte)

Dauerhitze, kaum Regen: Deutschland im Dürre-Sommer. Ist das schon der Alltag in Zeiten des Klimawandels? Müssen wir lernen, mit dem Wassermangel zu leben, uns für einen grünen Rasen und vollen Pool schämen? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.

