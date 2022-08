ARD Das Erste

ARD-Sommerinterview mit Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) im "Bericht aus Berlin" am 28. August 2022 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Der russische Krieg gegen die Ukraine sorgt dafür, dass Kohlekraftwerke wieder aus der Reserve geholt werden. Der grüne Wirtschaftsminister reist um die Welt, um Deutschland Gas zu sichern. Bleibt der Klimaschutz dabei auf der Strecke? Innerhalb der Ampel-Koalition müssen die Grünen ihre eigenen Vorstellungen gegen die FDP und Finanzminister Lindner durchsetzen. Wie soll ein drittes Entlastungspaket aussehen?

Omid Nouripour ist seit Anfang des Jahres Vorsitzender der Grünen. Zusammen mit Ricarda Lang folgte er auf Annalena Baerbock und Robert Habeck, die als Regierungsmitglieder die aktuelle Beliebtheitsliste der Politikerinnen und Politiker in Deutschland anführen. Eine Partei im Umfragehoch - doch der Krieg stellt die Grünen auch vor eine Bewährungsprobe: Lieferung von schweren Waffen, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Grundlegende Positionen sind bereits gefallen. Aktuell wird darüber diskutiert, die Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke zu verlängern. Was bleibt von den grünen Idealen?

Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den Vorsitzenden der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Omid Nouripour, am Sonntag, den 28. August auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Das ARD-Sommerinterview ist ab 17:00 Uhr auf tagesschau24 und um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten zu sehen.

Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Im Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Omid Nouripour im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" bei Facebook und YouTube und des "Bericht aus Berlin" bei Facebook sowie im Anschluss an das ARD-Sommerinterview ab 17:30 Uhr bei tagesschau24.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

4. September 2022: Friedrich Merz (CDU)

11. September 2022: Lars Klingbeil (SPD)

Redaktion: Christian Feld

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell