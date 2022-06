OCC Assekuradeur GmbH

100.000 Follower, 45 Mio. Views - OCC betreibt erfolgreichsten TikTok-Kanal der Versicherungsbranche

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

OCC Assekuradeur, Spezialversicherer für Oldtimer, hat im Juni die Marke von 100.000 Followern auf TikTok erreicht und erzielte bisher über 45 Mio. Videoaufrufe innerhalb der beliebten Videoplattform. Damit betreibt OCC den größten Versicherungsaccount der DACH-Region auf TikTok. Die kurzen Videos von OCC beschäftigen sich mit automobilen Klassikern in all ihren Facetten.

Mit der TikTok-Präsenz setzt OCC seine erfolgreiche Digitalstrategie fort. Seit 2019 befindet sich das Lübecker Unternehmen auf einem konsequenten Digitalisierungskurs. Neben dem Umbau interner Prozesse ist die Digitalisierung der Marketingkommunikation fester Bestandteil dieses Weges.

OCC-Geschäftsführerin Nina Schmal, verantwortlich für Sales und Marketing des Assekuradeurs: "TikTok ist für uns kein Performancekanal im klassischen Sinn, sondern eine Investition in unsere Reichweite der Zukunft sowie in die Diversifizierung unserer Channels. Damit erreichen wir heute bereits unsere Kunden von morgen."

Die Bedeutung digitaler Kommunikation hat für OCC hohe Priorität. Deswegen wurden in den letzten drei Jahren die Marketingaktivitäten voll digital ausgerichtet. Dazu gehören u.a. die Produktion von Content für Social Media und das OCC Online-Magazin, Grafikarbeiten für digitale Produkte, Videoproduktionen und die Organisation digitaler Events.

Beraten wird OCC bei diesen Aktivitäten von der Hamburger Digitalagentur Digitalscouting. Geschäftsführer Robin Kiera zeichnet hier vor allem die Entwicklung der Social Selling-Performance und dem Aufbau der OCC Digital-Akademie verantwortlich.

Über OCC

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten DACH-Region. Unter der Geschäftsführung von Nina Schmal (Marketing & Sales) und Andreas Vietor (Product & Operations) beschäftigt das Unternehmen an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 100 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter: www.occ.eu

Original-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuell