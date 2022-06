ARD Das Erste

Live, emotional und informativ - die European Championships ab dem 10. August 2022 in der ARD

Fast 60 Sendestunden im Ersten, gut 300 Stunden auf bis zu sechs parallelen Livestreams auf sportschau.de und in der ARD Mediathek und volles Programm im Radio - die ARD berichtet umfassend auf allen Kanälen von den European Championships 2022 in München. Die Federführung liegt beim Bayerischen Rundfunk, der auch in einem umfassenden Online-Dossier unter www.br.de/pressedossiers vertiefte Informationen zum Sendekonzept und den Sendezeiten, Hintergründe, Statements und Interviews sowie Foto-Angebote gebündelt hat (vollständiger Link siehe unten).

Neun Europameisterschaften in Olympischen Sportarten finden zwischen 11. und 21. August bei den European Championships parallel statt: Beachvolleyball, Kanu, Klettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon, Turnen und Leichtathletik, außerdem die Para-Europameisterschaften im Rudern und Kanu. Schon bei der Eröffnungsfeier zu diesem "Klein-Olympia" am 10. August können Sportfans live dabei sein - im Stream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek.

Das Erste überträgt im Wechsel mit dem ZDF an insgesamt fünf Sendetagen bis zu 14 Stunden täglich. ARD-Reporterinnen und -Reporter werden dabei von allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen von vor Ort berichten. Esther Sedlaczek moderiert die Livesendungen im Ersten. Unterstützung bekommt sie dabei von den ARD-Experten Frank Busemann und Julius Brink. Diese widmen sich nicht nur ihren angestammten Sportarten Leichtathletik und Beachvolleyball, sondern begleiten fachkundig und unterhaltsam das gesamte Großevent im TV, im Radio und in den ARD-Digitalangeboten. An sämtlichen Sportstätten sind außerdem ARD-Interviewerinnen und -Interviewer vor Ort, um Stimmen und Eindrücke einzufangen. Die Wettkämpfe der Leichtathletik moderiert Claus Lufen.

Die European Championships 2022 sind mehr als ein Sportevent: Ein großes kulturelles Rahmenprogramm im Olympiapark erinnert an die Olympischen Spiele von 1972 mit ihren Licht- und Schattenseiten. Dieses 50-jährige Jubiläum wird auch in die ARD-Berichterstattung einfließen, tägliche Archivschätze und Studiogäste werden Erinnerungen wecken. Aber auch darüber hinaus blickt die ARD über den Tellerrand des tagesaktuellen sportlichen Geschehens. Zum Team gehört beispielsweise ARD-Sportpolitik- und Doping-Experte Hajo Seppelt, dessen kritische und fachkundige Recherchen fester Programmbestandteil sein werden.

Eine wahre Live-Offensive startet die ARD auch wieder auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Auf beiden Plattformen können jeden Tag alle Wettbewerbe live im Web und in der App abgerufen werden. Insgesamt umfasst das Livestream-Angebot rund 300 Stunden, die auf sechs Streamingkanälen ausgespielt werden. Die Userinnen und User können dabei ihr eigenes Programm zusammenstellen und entscheiden: Welche Sportart darf es in voller Länge sein? Im "Live-Center" stehen neben den Übertragungen im Ersten bis zu sechs parallele, web-exklusive Livestreams zur Auswahl. Diese gibt es auch über das HbbTV-Angebot im Ersten.

Auch wer einen spannenden Wettkampf verpasst hat, ist bei sportschau.de und in der ARD Mediathek genau richtig: Unter dem Motto "Re-Live" gibt es dort alle Wettbewerbe als Video-on-Demand mit Originalkommentar. So lassen sich alle Medaillenentscheidungen nachträglich noch einmal in voller Länge genießen - egal, zu welcher Uhrzeit. Daneben gibt es auf sportschau.de und in der ARD Mediathek Highlights, Analysen, Tageszusammenfassungen, aktuelle Interviews und Hintergründe. Im "Live-Center" von sportschau.de finden Userinnen und User neben den Streams auch Live-Ticker und Live-Ergebnisse zu allen Wettkämpfen. Eine ausführliche News-Berichterstattung rundet das digitale Rundumpaket ab.

Ausgewählte Highlights und Wettkampf-Zusammenfassungen, aber auch die emotionalen, außergewöhnlichen und skurrilen Momente der Championships gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Sportschau bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter.

Im ARD-Hörfunk lautet das Motto: live, emotional, spannend - und das mit starker journalistischer Expertise. Im Fokus stehen die Live-Reportagen vom sportlichen Geschehen, die direkt aus den Stadien kommentiert werden. Sämtliche Entscheidungen gibt es dabei live im Programm. Hinzu kommen Exklusivgespräche und Interviews. Komplettiert wird das Radio-Angebot durch Nachrichten und umfassende Rahmenberichterstattung, beispielsweise vom kulturellen Begleitprogramm der European Championships.

Umfangreiches Pressedossier auf der Presseseite des Bayerischen Rundfunks unter: www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/european-championships-2022

Foto über www.br-foto.de und www.ardfoto.de

