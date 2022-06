ARD Das Erste

Großer Sportsamstag im Ersten: 3. Liga live mit Dynamo Dresden - 1860 München, Tour de France, "Sportschau" mit 2. Bundesliga und Olympia-Doku

am 23. Juli 2022 ab 13:45 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die ARD startet mit einem Spitzenspiel in die kommende Drittligasaison. Am Samstag, 23. Juli 2022 überträgt Das Erste ab 13:45 Uhr (Anstoß: 14:00 Uhr) die Begegnung Dynamo Dresden - 1860 München live. Eik Galley kommentiert das Spiel. Die Moderation aus dem Rudolf-Harbig-Stadion übernimmt Esther Sedlaczek, Experte an ihrer Seite ist Thomas Broich.

Die Live-Übertragung vom Start der 3. Liga ist der Einstieg in einen ereignisreichen ARD-Sportsamstag. Nach dem Spiel in Dresden geht es direkt zur vorletzten Etappe der Tour de France. Ab ca. 16:00 Uhr überträgt Das Erste live das 40km Einzelzeitfahren von LaCapelle Marival nach Rocamadour - mit der endgültigen Entscheidung über den Tour-Sieg. Im Anschluss berichtet Das Erste um ca. 18:00 Uhr vom Saisonstart der 2. Bundesliga mit den Begegnungen 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern. Außerdem zeigt die Sportschau die Zusammenfassungen weiterer Samstag-Spiele der 3. Liga. Ab 19:00 Uhr sendet Das Erste anschließend in Hinführung auf die European Championships (11. bis 21. August in München), den Film "Meine Spiele - Olympia 72 in München" (BR). In der Dokumentation blickt der Autor Christoph Nahr auf die Münchner Spiele zurück und trifft Menschen, die damals in unterschiedlichen Rollen dabei waren: als Athlet, Hostess, Polizist, Designerin, Fan. Sie alle erinnern sich an Olympia 1972 als ein Fest des Friedens, der Freude, aber auch der Naivität, das durch den Terroranschlag zerstört wurde.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell