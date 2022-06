ARD Das Erste

SommerKino im Ersten: Fernsehpremiere der Komödie "Enkel für Anfänger"

am Montag, 4. Juli 2022, 20:15 Uhr im Ersten und ab 3. Juli in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ruhestand? Noch lange nicht! Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) finden als "Leihoma" bzw. "Leihopa" ihre neue Bestimmung und starten damit unverhofft in die turbulenteste und erfüllteste Zeit ihres Lebens! Wolfgang Groos inszeniert die unterhaltsame Generationenkomödie - eine Kinokoproduktion der ARD Degeto und des Bayerischen Rundfunks - nach einem Drehbuch von Robert Löhr mit feinem Humor und in exzellenter Besetzung.

Auf Nordic Walking und Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin, Gerhard und Philippa keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei "lebhafte" Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive ...

Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie in einem Presseheft im Presseservice des Ersten.

Fotos unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell