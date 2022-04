XXXLutz Deutschland

XXXLutz spendet 50.000 Euro für aus der Ukraine geflüchtete Kinder: Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay lesen beim Charity-Event aus ihrem Buch und begeistern Kinderherzen in Schuhbecks Teatro

Die Spende der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl in Höhe von 50.000 Euro geht an die Peter Maffay Stiftung, die aktuell rund 50 Geflüchteten aus der Ukraine eine Heimat bietet

XXXLutz-Veranstaltung mit Deutschlands erfolgreichstem Musiker: Für Peter Maffay steht die seit über zwei Jahrzehnten währende Partnerschaft mit XXXLutz "für eine unglaubliche Treue, große Kreativität und eine enorme Nachhaltigkeit. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit".

Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsleitung bei XXXLutz in Deutschland: "Uns geht es darum, den Menschen in unserer Gesellschaft etwas von unserem Erfolg zurückzugeben, die ihr Schicksal nicht selbst in Händen halten und die ihren Platz leider nicht auf der Sonnenseite des Lebens haben: Uns geht es um Kinder, die Kleinsten und Schwächsten unter uns - und gerade jetzt um jene, die aus der Ukraine zu uns fliehen."

Jubiläum der außergewöhnlichen Art: Rund sieben Monate nach der großen Vorpremiere bei XXXLutz haben Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay gemeinsam mit Minnie erneut aus ihrem Kinderbuch "Anouk, die nachts auf Reisen geht" gelesen und damit nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen. Bei der Charity-Veranstaltung von XXXLutz zu Gunsten der Peter Maffay Stiftung in Schuhbecks Teatro machte Deutschlands erfolgreichster Musiker bereits zum 75. Mal gemeinsame Sache für den guten Zweck mit den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl. Maffay gab dabei auch vor den rund 250 Gästen, die zudem in den kulinarischen Genuss der Köstlichkeiten von Alfons Schuhbeck kamen und das Showprogramm des Teatro erlebten, ein kleines Konzert. Da fehlte auch der gleichnamige Song zum Buch, das es längst in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat und dessen zweiter Teil im Herbst erscheinen wird, natürlich nicht. "So etwas Zauberhaftes wie heute gibt es nicht jeden Tag", zeigten sich Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay begeistert von der außergewöhnlichen Veranstaltung, die Kinder in den Mittelpunkt rückte. Spätestens als alle gemeinsam den Refrain zu "Anouk" sangen, war die Stimmung ganz besonders heimelig und das Leuchten der Kinderaugen weithin sichtbar. Es war ein Nachmittag mit großem Erinnerungswert und im Zeichen der großen Hilfe.

Am Ende des Jubiläums-Events mit Wohnzimmer-Charakter spendete XXXLutz 50.000 Euro für die Stiftung des Künstlers. Maffay ermöglicht damit traumatisierten und körperlich behinderten Kindern eine Auszeit vom oftmals zermürbenden Alltag. Er setzt das Geld vor allem dafür ein, dass es den aktuell rund 50 Müttern und Kindern, die aus der Ukraine geflohen sind und die die Stiftung aufgenommen hat, gut geht und diese eine Ablenkung von den furchtbaren Kriegswirren erfahren. Überhaupt war es eine Charity-Veranstaltung mit dem klaren Fokus auf die Kleinsten: In Schuhbecks Teatro konnte nur dabei sein, wer sein ganz persönliches Bild von Anouk zu Besuch in einem der XXXLutz Möbelhäuser zeichnete und einschickte. Letztlich wurden 40 kleine Künstler ausgewählt, die gemeinsam mit Begleitpersonen ihrer Wahl die Lesung und das kleine Konzert besuchen durften. Für jedes dieser Bilder gab es 1.000 Euro von XXXLutz für die Peter Maffay Stiftung - die Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsleitung bei XXXLutz in Deutschland, aus aktuellem Anlass auf 50.000 Euro aufstockte. "Es geht uns heute nicht um große Auswahl, Top-Service und schon gar nicht um die besten Preise am Möbelmarkt", sagte Götz: "Uns geht es darum, den Menschen in unserer Gesellschaft etwas von unserem Erfolg zurückzugeben, die ihr Schicksal nicht selbst in den Händen halten können und die ihren Platz leider nicht auf der Sonnenseite des Lebens haben: Uns geht es um Kinder, die Kleinsten und Schwächsten unter uns - und gerade jetzt um jene, die aus der Ukraine zu uns fliehen."

XXXLutz und Peter Maffay, das ist eine Partnerschaft, die geprägt ist von Verlässlichkeit und außergewöhnlicher Konstanz, von Freundschaft und gemeinsamen Ideen, um Kindern zu helfen. Seit Gründung der Peter Maffay Stiftung sind die XXXLutz Möbelhäuser treuer Begleiter: Die exklusive Lesung war die mittlerweile 75. Veranstaltung. Über die Jahre sind so Spendengelder von mehr als zwei Millionen Euro zusammengekommen. Maffay verwandelt die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl regelmäßig in Konzertsäle, kochte bei XXXLutz gemeinsam mit Größen wie Alfons Schuhbeck oder Nelson Müller für die gute Sache oder organisierte zusammen mit der Unternehmensgruppe Tabaluga-Kinderfeste. Neben der monetären Unterstützung durch exklusive Veranstaltungen wie die jetzt in München haben die XXXLutz Möbelhäuser auch auf andere Art und Weise nachhaltig geholfen. Etwa durch die Lieferung und Montage von Einrichtung für die Stiftungshäuser in Deutschland, Spanien und Rumänien. Und sie werden dies auch weiterhin voller Tatenkraft tun: "Es sind meist nur kleine Ideen, die ganz Großes bewegen", unterstrich Helmuth Götz.

Für Peter Maffay selbst gibt es "kurze und erfolgreiche Partnerschaften, aber diese mit XXXLutz steht für eine unglaubliche Treue, große Kreativität und eine enorme Nachhaltigkeit. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zusammen wollen wir die 100 Veranstaltungen noch vollbekommen und gemeinsam helfen! Natürlich muss auch Alfons Schuhbeck mit dabei sein, wenn wir die 100 vollmachen!" Ein Wort, das Helmuth Götz gerne entgegennahm und selbst ein Versprechen gab: "Dass wir kreativ und phantasievoll denken und handeln, haben wir mit dieser außergewöhnlichen Lesung, tollem Essen, großer Show und einem kleinen Konzert heute sehr deutlich gemacht. Und ich kann versprechen, dass wir gemeinsam kreativ bleiben, um unser großes gemeinsames Ziel zu erreichen: Kindern helfen!"

