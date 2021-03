ARD Das Erste

Das Erste: Der Nächste, bitte! Eckart von Hirschhausen und Johannes Wimmer bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 8. bis 12. März 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Fachwissen gepaart mit Humor - damit kennen sich die Ärzte, die Moderator Kai Pflaume zur Visite ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio eingeladen hat, bestens aus. Dr. Eckart von Hirschhausen zelebrierte gerade mit einer Sonderausgabe der Show "Frag doch mal die Maus" deren 50. TV-Geburtstag. Sein Kollege, Dr. Johannes Wimmer , erklärt Krankheiten mit kurzen, oft humorvollen Videoclips und in seinen Büchern. Am Montag bitten die moderierenden Mediziner die Zuschauer zur Quiz-Behandlung. Neuigkeiten sind ihr tägliches Metier: Barbara Hahlweg moderiert die ZDF-"heute"-Nachrichten und ihr Kollege Maik Meuser ist das Gesicht von "RTL aktuell". Am Dienstag treten die beiden Nachrichtenprofis an, um beim fröhlichen Rate-Quiz mit ihrem Allgemeinwissen zu glänzen. Getreu dem Titel des Songs, den sie im Duett sangen, kommen Claudia Jung und Nino de Angelo am Mittwoch "Hand in Hand" ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Die Grand Dame des deutschen Schlagers veröffentlichte in ihrer langen und erfolgreichen Karriere mehr als 20 Alben. Seit über 40 Jahren ist der Name Nino de Angelo fest mit dem Schlagerhit "Jenseits von Eden" verbunden. In seinen neuen Songs präsentiert sich der Musiker allerdings in ungewohntem Outfit mit Bart und in schwarzer Lederkluft. Die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller startete bei der "SOKO Leipzig" und war auch als LKA-Ermittlerin für den "Tatort" in Norddeutschland den Tätern auf der Spur. Ihre Kollegin Katja Flint feiert nach unzähligen Film- und Fernsehrollen inzwischen als Fotografin Erfolge. Am Freitag treten beide an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum amüsanten Rateduell an. Bereits am Donnerstag gibt es im Quiz-Studio wieder viel zu lachen, wenn der Comedian und Verwandlungskünstler Matze Knop versucht, den "Verstehen Sie Spaß"- Moderator und Comedian Guido Cantz beim Rätselraten über die richtigen Antworten zu übertrumpfen. Bei Fragen wie diesen, kommen die beiden Spaßvögel ganz schön ins Schwitzen: Mithilfe der Quersumme lässt sich bestimmen, ...? a) ob die Seriennummer eines Euro-Scheins korrekt ist b) in welchem Jahr eine Telefonnummer vergeben wurde c) welche Produktgruppe sich hinter einem Barcode verbirgt

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12.März 2021 im Überblick: Montag, 8. März - Eckart von Hirschhausen und Johannes Wimmer Dienstag, 9. März - Barbara Hahlweg und Maik Meuser Mittwoch, 10. März - Claudia Jung und Nino de Angelo Donnerstag, 11. März - Matze Knop und Guido Cantz Freitag, 12. März - Petra Schmidt-Schaller und Katja Flint Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

