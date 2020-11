ARD Das Erste

Das Erste: Aktualisierte Version: 50 Jahre TATORT: Jubiläums-Doppelfolge "In der Familie" im Ersten und viele Extras im Netz

MünchenMünchen (ots)

Deutschlands älteste und erfolgreichste Krimi-Reihe wird 50! Die ARD feiert diesen runden Geburtstag mit einer Doppelfolge, in der die KommissarInnen des Dortmunder Teams gemeinsam mit ihren Kollegen aus München ermitteln. Teil I (WDR/BR) des Jubiläums-"Tatort: In der Familie" unter der Regie von Dominik Graf ist am 29. November zu sehen; Teil II (BR/WDR) unter der Regie von Pia Strietmann folgt am 6. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten.

Tom Buhrow, ARD-Vorsitzender und WDR-Intendant:

"Intensiv, vielfältig und spannend: Der ,Tatort' ist ein Dauerbrenner, der sich stetig weiterentwickelt und immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Zum Erfolgsgeheimnis gehören 22 großartige Teams, die mit ihren regionalen Eigenheiten auch gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Der 'Tatort' ist damit so vielfältig wie die ganze ARD und zeigt seit Jahrzehnten, was unseren Senderverbund ausmacht. Als bekennender Fan sage ich: Man geht mit dem ,Tatort' durchs Leben. Auch in Zukunft. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum und Danke an unser 'Tatort'-Publikum für den großen Zuspruch!"

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:

"Seit einem halben Jahrhundert ist der 'Tatort' Synonym und Leitwährung für den deutschen Krimi. Ein halbes Jahrhundert, das bedeutet im schnelllebigen Fernsehen eine gefühlte Ewigkeit. Und trotzdem ist dem 'Tatort' ein kleines Wunder gelungen: Obwohl er Geschichte geschrieben hat, hat er nie Staub angesetzt. Im Gegenteil: Er ist mit der Zeit gegangen und hat sich dauernd neu erfunden. 'In der Familie' heißt die außergewöhnliche Jubiläums-Doppelfolge - ein sprechender Titel: Denn am Sonntag um 20:15 Uhr sind die Deutschen im Ersten tatsächlich 'in der Familie', in einer großen, generationsübergreifenden Fernsehfamilie! Ich freue mich, dieses Familienfest gemeinsam mit unseren ZuschauerInnen vor den Bildschirmen feiern zu können!"

Zum Inhalt der Jubiläums-Doppelfolge "In der Familie":

Für Luca Modica (Beniamino Brogi) ist die Familie sein Ein und Alles. Mit seiner Ehefrau Juliane (Antje Traue) führt er eine kleine Pizzeria in Dortmund. Ihre 17-jährige Tochter Sofia (Emma Preisendanz) weiß nicht, woher das Geld stammt, von dem die Familie lebt. Das Restaurant läuft nicht gut, aber regelmäßig kommen Lieferungen, die vor Ort umgeladen werden. Mit einer Lieferung taucht plötzlich Pippo Mauro (Emiliano de Martino) auf. Er hat in München einen Mord begangen. Luca muss ihm Unterschlupf bieten, die 'Ndrangheta verlangt es. Nach anfänglichem Zögern nähern sich die beiden Männer an. Pippo bringt Luca auf neue Geschäftsideen und dieser wittert das große Geld. Gleichzeitig drängt Juliane Luca, endlich aus den illegalen Geschäften auszusteigen.

Während die Dortmunder Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) das Restaurant der Modicas observieren, reisen ihre Münchner Kollegen Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dortmund, um Mauro festzunehmen. Doch die Dortmunder wollen erst mehr über die Hintergrundorganisation der Familie erfahren, bevor sie zugreifen. Im zweiten Teil kulminieren die Ereignisse rund um Sofia, die die Geschehnisse in ihrer Familie mehr und mehr begreift.

Die Drehbücher für die "Tatort"-Doppelfolge "In der Familie" stammen von Bernd Lange ("Requiem", "Was bleibt", "Das Verschwinden"). Regie führten Dominik Graf (Teil I) und Pia Strietmann (Teil II). Produzent beider Filme ist Michael Polle, X Filme Creative Pool. Die Redaktion liegt gemeinschaftlich bei Frank Tönsmann (WDR) und Stephanie Heckner (BR).

Der TATORT in der ARD-Mediathek

www.ardmediathek.de/ard/tatort/

Zum Jubiläum bekommt der "Tatort" einen eigenen Auftritt in der ARD-Mediathek, mit allen verfügbaren Videos zu den "Tatort"-Folgen, die im Ersten und in den Dritten Programmen gesendet werden. Von Erstausstrahlungen bis hin zu Klassikern, begleitenden Extras und Einblicken in die Dreharbeiten wartet ein umfangreiches Videoangebot. Übersichtlich gebündelt nach Teams und Städten kommen Krimifans hier auf ihre Kosten.

Teil I der Jubiläums-Doppelfolge "In der Familie" ist bis einschließlich 29. Mai 2021, Teil II bis einschließlich 6. Juni 2021 in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die TATORT-Homepage

www.tatort.de

Nicht nur im Fernsehen, auch in der digitalen Welt ist der "Tatort" eine der erfolgreichsten und beliebtesten Marken der ARD. Die zentrale Anlaufstelle im Netz heißt www.tatort.de. Hier finden Krimi-Fans alle Informationen rund um den "Tatort". Zum Jubiläum wird es neben einer multimedialen Web-Dokumentation, die auf die Erfolgsgeschichte zurückblickt, auch ein umfangreiches Webspecial geben.

Der TATORT auf Social Media

www.facebook.com/Tatort

twitter.com/tatort

www.instagram.com/tatort/

Natürlich wird das "Tatort"-Jubiläum nach allen Regeln der - digitalen - Kunst gefeiert! Die Community kann auf www.tatort.de und den "Tatort"-Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram selbst ermitteln und bei sogenannten Crimini-Cases kleine Kriminalfälle lösen, die alle im Zusammenhang mit dem "Tatort" stehen. Wer Augmented Reality liebt, kann die berühmte Umrisszeichnung eines Tatorts ins heimische Wohnzimmer projizieren. Darüber hinaus werden sich in den kommenden Tagen bis zur Ausstrahlung der Jubiläums-Doppelfolge einige Überraschungen in den sozialen Medien finden: "Tatort"-Clips der ganz besonderen Art. Außerdem wird es eine virtuelle Preview geben. Insgesamt 50 glückliche GewinnerInnen können zusammen mit KommissarInnen und MacherInnen am 26. November bereits drei Tage vor Ausstrahlung des ersten Teils im Ersten beide Jubiläums-Filme sehen - und anschließend mit ihnen chatten. Zuvor muss man allerdings sein Wissen über 50 Jahre "Tatort" unter Beweis gestellt und auf www.tatort.de 30 Quiz-Fragen aus 50 Jahren "Tatort" richtig beantwortet haben.

Das TATORT-Jubiläum in der ARD-Audiothek

Mit der Folge "Taxi nach Leipzig" (NDR) startete am Sonntag, 29. November 1970 der "Tatort" im Ersten. Am 25. November 2020 erscheint in der ARD-Audiothek nun eine Hörfassung dieses ersten "Tatort" mit dem Hamburger Kommissar Paul Trimmel (Walter Richter). Der Podcast basiert auf dem Fernsehfilm und enthält alle Original-Stimmen der Schauspieler*innen, Geräusche und Musik des Films. Hinzu kommt ein Erzähler, der durch die Handlung der Geschichte führt und einen Einblick in das Gefühlsleben der Figuren gibt.

Akkreditierte JournalistInnen können sich die Jubiläums-Doppelfolge im Presse-Vorführraum unter https://presse.daserste.de anschauen.

Ein ausführliches Presseheft mit Hintergründen und Zusatzinformationen zu 50 Jahren "Tatort" ist im Presseservice abrufbar.

Für Ihre Berichterstattung stehen auf ARD-TV-Audio.de außerdem O-Töne sowie Audio-Interviews mit den HauptdarstellerInnen und MacherInnen zur Verfügung.

Fotos können über www.ard-foto.de heruntergeladen werden.

Bei der Vermittlung Ihrer Interviewwünsche und der Unterstützung Ihrer Berichterstattung sind Ihnen die Agenturen planpunkt für den Teil I und ana radica ! Presse Organisation für den Teil II der Jubiläums-Doppelfolge gern behilflich.

