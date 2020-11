ARD Das Erste

Das Erste: Volltreffer! Die Torhüter-Legenden Tony Schumacher und Jens Lehmann bei "Wer weiß denn sowas?"

München

Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 23. bis 27. November 2020 um 18:00 Uhr im Ersten

Tony Schumacher galt in den 1980er Jahren als einer der besten Torhüter der Welt, wurde mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Sein Kollege Jens Lehmann sorgte bei der WM 2006 für das Erreichen des Halbfinales, als er (vielleicht dank des berühmten "Spickzettels") im Viertelfinalspiel gegen Argentinien im Elfmeterschießen zwei Strafstöße hielt. Ob er die richtigen Quiz-Antworten ohne Spickzettel errät, zeigt sich im Rate-Wettkampf bei "Wer weiß denn sowas?" am Montag.

Der Schauspieler Felix Vörtler war schon in den Reihen "Polizeiruf 110", "Wilsberg" und "Friesland" als Kommissar aktiv. In letzterer Serie spielte auch sein Kollege Florian Lukas eine der Hauptrollen. Am Dienstag ermitteln beide an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton den Quiz-Gewinner.

Vor einem Jahr beendeten Roman und Heiko Lochmann ihre musikalische Karriere als "Die Lochis", aber die Zwillinge sind nicht untätig. Im Sommer kam ihr zweiter Film "Take over - Voll vertauscht" in die Kinos. Am Mittwoch treten Heiko und Roman gegeneinander an, um Fragen aus zwölf Kategorien zu beantworten.

Marie Louise Finck und Thorsten Zirkel sind feste Mitglieder des Quiz-Olymps beim "Quizduell" im Ersten. Moderator Kai Pflaume hat die Profi-Rater ins Studio eingeladen, um den Champion am Donnerstag zu ermitteln.

Auf der Bühne können die Comedians Markus Krebs und Martin Schneider derzeit nicht auftreten, dafür bringen sie bei "Wer weiß denn sowas?" die Zuschauer zum Lachen, wenn sie zum Wochenausklang versuchen, Fragen wie diese zu beantworten:

Senf, Lupinen und Sellerie ...?

a) zählen zu den 14 Hauptallergenen

b) bilden eine Merkhilfe für die Namen der deutschen Bundeskanzler

c) gehören laut EU-Verordnung in Nürnberger Rostbratwürste

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 23. bis 27. November 2020 im Überblick:

Montag, 23. November - Toni Schumacher und Jens Lehmann

Dienstag, 24. November - Felix Vörtler und Florian Lukas

Mittwoch, 25. November - Roman Lochmann und Heiko Lochmann

Donnerstag, 26. November - Marie Louise Finck und Thorsten Zirkel

Freitag, 27. November - Markus Krebs und Martin Schneider

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

