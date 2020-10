ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Katerina Jacob und Ernst Stötzner in "Anna und ihr Untermieter - Aller Anfang ist schwer" als eigenwilliges Duo auf lebensrettender Mission

Am 9. Oktober 2020 um 20:15 Uhr im Ersten / Online first ab Mittwoch, 7. Oktober 2020, 20:15 Uhr in der ARD-Mediathek

Dass Gegensätze einander nicht zwangsläufig anziehen, sondern sich erst im Ernstfall ergänzen - das macht die besondere Chemie der beiden Protagonisten in "Anna und ihr Untermieter -Aller Anfang ist schwer" aus, die von Katerina Jacob und Ernst Stötzner überzeugend gespielt werden. Unfreiwillig ins Rentnerdasein versetzt, treffen die beiden ungleichen Charaktere Anna und Herr Kurtz zufällig aufeinander und wachsen an der gegenseitigen Unterschiedlichkeit. Denn: "Dem Unvollkommenen zuzustimmen, erleichtert das Leben!" - so Annas Überzeugung. Regisseur Ralf Huettner inszenierte die moderne Komödie, die ernste Themen lebensbejahend angeht, nach einem Drehbuch des preisgekrönten Autors Martin Rauhaus. In weiteren Rollen spielen Berit Vander, Katharina Schlothauer, Andreas Birkner, Camille Renschke, Dominik Buch u. v. a "Anna und ihr Untermieter - Aller Anfang ist schwer" ist eine Produktion der Calypso Entertainment (Produzentin Brit Possardt, Producerin Katharina Walther) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto). Gedreht wurde in Köln.

