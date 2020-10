ARD Das Erste

ANNE WILL am 4. Oktober 2020 um 21:45 Uhr im Ersten Trump mit Corona infiziert - welche Konsequenzen hat das für die USA?

Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump bekannt gegeben, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Die Diagnose birgt ein gesundheitliches Risiko für den 74-jährigen Trump. Weltweit beobachten Politik und Wirtschaft die Entwicklungen im Weißen Haus. Die Finanzmärkte reagieren nervös und es ist noch völlig unklar, ob der Präsident seine Amtsgeschäfte in den nächsten Wochen wird wahrnehmen können. Welche Folgen hat Trumps Corona-Diagnose? Welchen Einfluss hat die Infektion auf den US-Wahlkampf? Drohen den USA nach einer aggressiven Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden nun noch chaotischere Zustände? Zu Gast bei Anne Will: Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Deutschen Bundestages Rachel Tausendfreund, German Marshall Fund of the United States Roger Johnson, Vizepräsident der Republicans Overseas in Europa Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin für Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg Stefan Niemann, Leiter des ARD-Studios in Washington D.C. ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

