Das Erste: Erfolgreiche Premiere für die neuen "Krimis aus Passau" im Ersten und in der ARD-Mediathek

Tagessieg für das neue Team des "DonnerstagsKrimis"

5,60 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 19,5 %, verfolgten am gestrigen Abend in "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" (ARD Degeto, BR) wie die ehemalige Top-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und ihre Tochter Mia Bader (Nadja Sabersky) in Passau ihr Leben im Zeugenschutzprogramm bestreiten. Mit neuen Namen, neuen Berufen, an einem völlig neuen Ort. Die Tarnung funktioniert, bis Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) auf Frederike aufmerksam wird und beginnt, ihre Vergangenheit zu erforschen. Ist der melancholische Österreicher so harmlos, wie er sich gibt? Oder stellt er eine Bedrohung dar? Ist Zankl Freund oder Feind? Wann holt die Berliner Vergangenheit Mutter und Tochter wieder ein? Und wer schwimmt im nächsten Teil tot in der Donau? "Freund oder Feind" wurde bereits über 200.000 Mal in der ARD-Mediathek abgerufen. Am kommenden Donnerstag, 8. Oktober 2020, um 20:15 Uhr (online first: ab Montag, 5. Oktober 2020, 20:15 Uhr) wird die zweite Folge "Die Donau ist tief" zu sehen sein. BR-Redakteurin Stephanie Heckner: "Die neuen Krimis aus Passau kommen ohne Kommissare aus und sind durchaus ambitioniert erzählt. Dass wir damit so viele Zuschauer erreichen konnten, freut uns gemeinsam mit der ARD Degeto gewaltig und macht uns Mut, unsere teils schrägen, ambivalenten Charaktere für den Donnerstagskrimiplatz mit Freude weiter zu entwickeln." "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" und "Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau" sind Produktionen der Hager Moss Film (Produzentinnen: Kirsten Hager und Carmen Stozek) im Auftrag der ARD Degeto und des BR für die ARD und Das Erste. Die Inszenierung lag bei Maurice Hübner, nach Drehbüchern von Michael Vershinin. Die Kamera führten Michael Schreitel ("Freund oder Feind") und Julia Jalnasow ("Die Donau ist tief"). Die Redaktion liegt bei Stephanie Heckner (BR), Cornelius Conrad (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).

