Nach dem großen Erfolg der Cross-Culture-Komödie "Servus, Schwiegersohn!" geht die Geschichte um Toni Freitag (Adnan Maral) weiter. In "Servus, Schwiegermutter!" wird mit Einzug Farah - der Mutter seines Schwiegersohns Osman - die eingespielte Rollenverteilung der Freitags auf den Kopf gestellt: Die patente Hauptstädterin hat sich von ihrem machohaften und zu herrischen Ehemann in Berlin getrennt und wirbelt die bayerische Familienidylle mit ihren emanzipatorischen Ideen ganz schön durcheinander.

In den Hauptrollen sind Adnan Maral, Victoria Mayer, Lena Meckel, Aram Arami und Şiir Eloğlu zu sehen. In weiteren Rollen spielen u. a. Michael A. Grimm, Orhan Güner, Astrid Polak und Franziska Maral. Unter der Regie von Sinan Akkuş wurde "Servus, Schwiegermutter!" (AT) vom 25. August bis 24. September 2020 in München und Umgebung gedreht.

Zum Inhalt:

Schützenkönig Toni Freitag (Adnan Maral) fühlt sich geschmeichelt: Der Vorzeigebayer mit türkischen Wurzeln soll Bürgermeister von Bergham werden, da ist sich der Stammtisch einig. Tonis Installateurbetrieb kann ja sein aus Berlin "zugereister" Schwiegersohn Osman (Aram Arami) übernehmen. Alles ist geritzt - bis Osmans Mutter Farah (Siir Eloğlu) ins Voralpenidyll platzt. Na servus! Sie hat Ehemann Mesut (Orhan Güner) samt Brautmodenladen verlassen und verbündet sich gleich mit Tonis Frau Anne (Victoria Mayer). Die hat ebenfalls keine Lust mehr, aufgrund der ewigen Alleingänge ihres Mannes an seiner Stelle den Laden zu schmeißen. Während Toni mit wenig ausgefeilten Intrigen versucht, Farah loszuwerden, beeinflusst der Wunsch der Frauen nach wirklich gelebter Gleichberechtigung auch immer mehr die Lokalpolitik. Die Frontlinie verläuft jetzt quer durch Tonis Schlafzimmer und ihm sind alle Mittel recht, um wieder für Ordnung in seinem Haus zu sorgen! Wirklich alle? Oder merkt er noch rechtzeitig, was in seinem Leben wirklich wichtig ist?

"Servus, Schwiegermutter!" (AT) ist eine Produktion der YALLA Productions GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Wie schon bei "Servus, Schwiegersohn!" spielt Adnan Maral die Hauptrolle und wirkt zusammen mit Franziska Maral als Produzent. Regie führt Sinan Akkuş, das Drehbuch stammt erneut aus der Feder von Mike Viebrock und Enno Reese. Als Redakteur verantwortlich ist Stefan Kruppa (ARD Degeto).

