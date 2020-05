ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 18. Mai 2020, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Sommer, Sonne, Sicherheitsabstand: Was bleibt vom Urlaub 2020?

Die Gäste: Thomas Bareiß (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie; Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus) Prof. Dr. Alexander Kekulé (Virologe; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Uwe Ochsenknecht (Schauspieler; betreibt eine Musikbar auf Mallorca) Meike Mouchtouris (Reiseverkehrskauffrau; seit 29 Jahren in der Reisebranche tätig) Rolf Seelige-Steinhoff (Hotelier; betreibt Hotels auf Usedom und auf Mallorca) Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen)

Das wäre schön: Nach dem Corona-Lockdown ein Sommerurlaub zum Erholen. Aber wohin werden Reisen überhaupt erlaubt sein? Wie sicher ist es im Flieger, am Strand, im Hotel? Und: Wie erholsam kann Urlaub mit Mundschutz, Abstand und Desinfektion sein?

