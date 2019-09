Frankfurter Rundschau: Pressestimme zur Wahl eines NPD-Ortsbeirats

Frankfurter Rundschau

Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Wahl eines NPD-Ortsbeirats in Hessen:

Es geht nicht nur um einen Ortsbeirat in der Wetterau. Es geht um das Klima in diesem Land. Wie es so weit kommen konnte? Es gibt viele Gründe. Fernsehsender wie ARD und ZDF laden AfD-Politiker in Talkshows ein und vermitteln so, rechte Hetze sei eine ganz normale politische Meinung. Der Fußballverein Schalke 04 lässt es zu, dass Clemens Tönnies Aufsichtsratsvorsitzender bleibt, obwohl er schlimmsten Rassismus in die Öffentlichkeit getragen hat. Innenminister Herbert Reul (CDU) aus Nordrhein-Westfalen will die Polizeibehörden immer die Nationalität von Tatverdächtigen nennen lassen. Und das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie rechtes Gedankengut immer weiter salonfähig gemacht wird. Wir können so weitermachen. Aber dann wird es nicht mehr lange dauern, bis nicht nur ein Ortsbeirat von Menschen geführt wird, die unsere Gesellschaft zerstören wollen.

